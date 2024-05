Ministrem pro vědu, výzkum a inovace se pravděpodobně stane dosavadní šéf sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek. Širší vedení TOP 09 ve čtvrtek schválilo jeho nominaci do funkce. Dosavadní šéfku resortu Helenu Langšádlovou by Ženíšek mohl nahradit příští týden. Politik TOP 09 v úterý řekl, že by za své priority považoval rozpočet pro vědu a chystaný zákon, který by měl reformovat transfer technologií.