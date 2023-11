Země se oteplí o 2,9 stupně do roku 2100, vysvětlujeme chaos v OpenAI | e15.cz

Není to ani rok od chvíle, kdy se na veřejnost dostal ChatGPT, který vše změnil. Nyní celý svět v přímém přenosu sleduje, jak se strůjce tohoto milníku, společnost OpenAI, zmítá v nevídaném chaosu. Po pátečním vyhazovu šéfa a zakladatele společnosti Sama Altmana to přes víkend už vypadalo, že by mohlo dojít k triumfálnímu návratu. Místo toho ale na post šéfa jedné z nejdůležitějších firem současnosti přichází třetí CEO za poslední tři dny a zároveň člověk, který prosazuje mnohem obezřetnější rozvoj umělé inteligence.

Společnost Hyundai Nošovice se chystá hromadně propouštět. Výpověď by se měla dotknout desítek zaměstnanců jedné z výrobních hal, kde pracuje dvě stě lidí. Změny souvisejí s přechodem společnosti na elektromobilitu. „V souvislosti se snižováním poptávky po manuálních převodovkách uzavřeme koncem února výrobu v hale Převodovkárna, kde pracuje kolem 200 zaměstnanců,“ řekl Petr Michník ze společnosti Hyundai pro server Idnes.cz. „Většinu převedeme na jinou výrobu. Asi dvacet, možná i třicet lidí ale nově zaměstnat nedokážeme, především ze zdravotních důvodů. Požadavky na zdravotní kondici jsou na jiných provozech vyšší,“ dodal. Informace o propouštění Michník potvrdil i pro e15.

Každá země by si podle šéfa Moneta Money Bank Tomáše Spurného měla pohlídat, aby těžiště rozhodování o bankovním byznysu bylo v jejích rukách. Dobře to prý umí i sousední Polsko či Maďarsko, v Česku však vládne nad sektorem zahraniční kapitál. To může ve špatných časech skončit průšvihem. „Zažil jsem to v roce 2009, když jsem pracoval pro italskou banku v Maďarsku. Mým cílem tehdy nebyla ani ziskovost, ani podpora maďarské ekonomiky, nýbrž repatriace peněz, jež byly poskytnuty této bance, zpět do Itálie. Mateřská banka ztratila důvěru ve spravedlnost politických rozhodnutí a s tím i v budoucnost maďarské ekonomiky," říká Spurný. Moneta Money Bank je jedinou tuzemskou bankou z velké šestky, jejíž majorita je rozložena mezi domácí akcionáře. Alespoň prozatím.

Stávající podoba klimatických opatření přijatých zeměmi světa by udržela oteplení Země pod hranicí tří stupňů Celsia, nejpravděpodobněji 2,9 stupně, oproti době před průmyslovou revolucí, uvádí zpráva OSN. Bezmála 200 zemí se přitom v roce 2015 v Pařížské klimatické dohodě shodlo, že globální oteplení omezí na 1,5 stupně a udrží jej výrazně pod dvěma stupni Celsia.

Výzkumníci uvádějí, že pokud státy do roku 2030 přijmou nyní diskutovaná ale zatím neplatná opatření, oteplení to omezí na 2,5 stupně. Číslo by v optimistických scénářích mohlo klesnout až na dva stupně Celsia, pokud se světu podaří dosáhnout slibované uhlíkové neutrality.

