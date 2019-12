Ranní přehled podle Bloombergu: Generální stávka ve Francii a ropná vyjednávání ve Vídni | E15.cz

Generální stávka

Na velké dopravní komplikace se budou muset připravit obyvatelé Francie. Je to kvůli generální stávce, která byla v zemi vyhlášena a která by se mohla dokonce protáhnout na několik dní. Zapojí se do ní zaměstnanci pařížského dopravního podniku, zaměstnanci státních železnic, kamionové dopravy a také například letecká společnost Air France. Celkově je ve Francii ohlášeno na 245 protestních akcí. Důvodem konání stávky je reforma důchodového systému. Tu chce do konce svého funkčního období v roce 2022 prosadit současný prezident Francie Emmanuel Macron.

Optimismus na asijských trzích

Asijské akcie začaly stoupat poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že probíhající obchodní jednání mezi Spojenými státy a Čínou se opět dostaly do správných kolejí. Podle Trumpa se obě země blíží dohodě. Uvedl to na zasedání NATO v anglickém Watfordu.

Ropná vyjednávání

O možném rozšíření loňské dohody o snížení dodávek ropy na trh budou ve Vídni jednat zástupci členů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Ta by měla v rakouském městě jednat i se zástupci států, které součástí organizace nejsou. Dohoda z loňského prosince, jejíž podmínky se nyní OPEC snaží změnit, nařídila organizaci dodávat na trh o zhruba 1,2 milionů barelů méně než dříve. Ujednání mělo původně skončit letos v červenci, ale bylo prodlouženo do konce března 2020.

Huawei ve sporu

Další ze soubojů mezi Čínou a Spojenými státy je na světě. Telekomunikační gigant Huawei totiž zažaloval americkou Federální komisi pro spoje (FCC). Důvod? Huawei považuje za nezákonné rozhodnutí, kterým regulátor označil čínskou firmu za hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států.