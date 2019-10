Ranní přehled podle Bloombergu: Turecko čelí sankcím, čtvrtletní výsledky tří amerických bank | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

USA uvalí na Turecko sankce, Evropa zbrojní embargo

Americký prezident Donald Trump brzy nařídí uvalit sankce na turecké vládní představitele a další osoby zodpovědné za destabilizační akce na severovýchodě Sýrie. Trump to v pondělí oznámil na twitteru s tím, že Spojené státy rovněž opět uvalí až 50procentní clo na dovoz turecké oceli a okamžitě zastaví jednání s Ankarou o obchodní dohodě. Američtí vojáci, kteří se kvůli turecké ofenzivě stahují ze severovýchodu Sýrie, podle Trumpa zůstanou v regionu, aby zabránili možnému návratu teroristického hnutí Islámský stát. Státy Evropské unie zase budou do Turecka omezovat vývoz zbraní. V pondělí se k tomu zavázali ministři zahraničí členských zemí EU. Česko tak večer oznámilo pozastavení vývozní licence na vojenský materiál do Turecka.

Šestnáct dní před ohlášeným brexitem stále není jasno

Čas uzavřít brexitovou dohodu se krátí, významné neshody především v otázce budoucího celního postavení Severního Irska však přetrvávají. Špičky evropské politické reprezentace vzkazují, že na dohodu potřebují více času. Vyjednávání tak budou pravděpodobně pokračovat i po summitu Rady EU, který začíná ve čtvrtek. Ve hře je proto možnost svolání dalšího vrcholného setkání v závěru měsíce.

Katalánci v ulicích se bouří

Dva roky od neústavního referenda o nezávislosti Katalánska vydal nejvyšší španělský soud rozsudek nad 12 katalánskými politiky. Devět z nich poslal do vězení na devět až 13 let. Proti bezprecedentnímu verdiktu v novodobých dějinách země vyšly podle očekávání v řadě katalánských měst demonstrovat tisíce lidí, někteří blokovali silnice či nádraží. Tisíce protestujících způsobily dopravní chaos u mezinárodního letiště v Barceloně, kde bylo zrušeno nejméně 67 letů a mnoho dalších se opozdilo.

Indický fintech gigant loví další investory

Největší poskytovatel digitálních plateb v Indii, společnost Paytm, zřejmě získá od investorů další dvě miliardy dolarů. Mezi věřiteli je podle zdroje agentury Bloomberg Ant Financial čínského miliardáře Jacka Ma, japonská SoftBank a společnost Discovery Capital Management amerického miliardáře Roberta Citroneho. Pokud bude dohoda uzavřena, tržní hodnota Paytm překoná hranici 16 miliard dolarů a předstihne tak ohodnocení předních asijských start-upů, jako je společnost Grab a Gojek. Paytm tak podle zdroje obeznámeného s transakcí získává prostředky na boj proti Facebooku, Googlu a Walmartu, kteří si chtějí ukrojit část indického trhu digitálních plateb, jehož objem by měl do roku 2023 vzrůst až na pětinásobek současné hodnoty, která činí 200 miliard dolarů.

Výsledková sezona

Americké společnosti, letecký přepravce United Airlines nebo farmaceutický a kosmetický koncern Johnson & Johnson, zveřejní hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí. Kvartální čísla představí také například finanční ústavy JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs či Citigroup.