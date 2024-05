Podle developerů se trh ve srovnání s pandemickými lety proměnil. „V covidové době tu byl nárůst poptávky po větších bytech, z hlediska fungování společnosti,“ říká Karel Týc, partner Natland Group. Za poslední dva roky se ale nárůst cen bytů přiblížil ke 30 procentům, letošní pokles cen dosáhl je jednotek procent. Tento nárůst cen proměňuje poptávku. Kdo chtěl dříve byt o dispozici 3+kk, poptává dnes 2+kk, popisuje Týc.

Jediná věc, která může podle Týce udržet další růst cen na přijatelné úrovni, je zvětšení nabídky. Problém podle něj tkví v povolovacím procesu. „Jestliže ten v Česku trvá sedm až deset let, museli bychom ztrojnásobit výstavbu, abychom vyrovnali rozdíl mezi poptávku nabídkou,“ popisuje.

Výstavbu výrazně zpomalují připomínky, které ke plánovaným stavbám může podávat prakticky kdokoliv, upozorňuje Petr Palička, šéf společnosti Penta Real Estate. „Každý může bez jakékoliv osobní zodpovědnosti zastavit stavební řízení," popisuje. To by se podle něj mělo změnit.

Výstavba zůstává v Praze za poptávkou i v oblasti kancelářské výstavby, upozorňuje Pavel Novák ze společnosti Savills. „Jestliže bytová výstavba výrazně zpomalila, tak výstavba kanceláří se prakticky zastavila,“ řekl s tím, že od roku 2021 vzniklo v Praze kolem 40 tisíc nových kancelářských pracovních míst.

Nejsme v tom sami

Nedostatek vlastnického i nájemního bydlení není jen českou specialitou, ale jde o celoevropský fenomén, říká zakladatelka společnosti BTR Consulting Zuzana Chudoba, která je zároveň členkou prezidia Asociace nájemního bydlení. Jen proto, aby se neprohluboval stávající deficit v dostupnosti bydlení v Praze, musí se každý rok postavit deset tisíc nových bytů.

Na pražském trhu se také objevuje nový druh nájemního bydlení, který v mnoha směrech připomíná hotel. Na několika z prvních takových projektů v metropoli, Luka Living a Dům Radost, se podílel viceprezident Asociace nájemního bydlení Tomáš Kašpar. „U projektu na Lukách jsme původně počítali s návratností kolem 15 let, počítali jsme s nebobsazeností kolem 15 procent. Dnes už víme, že návratnost bude pod deset let," řekl. I to podle něj ilustruje, že velká poptáka po bydlení se přeléva i do oblasti nájmů.

Program:

12:30 – 12:45 hod. » METROPOLITNÍ PLÁN

Filip Foglar, ředitel odboru územního rozvoje, Magistrát hl. m. Prahy

12:45 – 13:40 hod. » TRENDY VE STAVEBNICTVÍ A DEVELOPMENTU NAPŘÍČ SEGMENTY

moderuje: Jiří Řezák, architekt, Qarta Architektura, Urban Leaders Club

Hana Landová, ředitelka sekce územního a regionálního rozvoje, Hospodářská komora ČR

Karel Týc, Partner, Natland Group

Jan Kubíček, výkonný předseda, Asociace nákupních center ČR

Petr Palička, Country Manager Director, Penta Real Estate

Pavel Novák, Head of Office agency, Savills

13:40 – 14:20 hod. » NÁJEMNÍ BYDLENÍ

moderuje: Zuzana Chudoba, zakladatelka a majitelka, BTR Consulting, členka prezidia, Asociace nájemního bydlení

Jan Schneider, ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR

David Wittassek, architekt, Qarta Architektura

Zdeněk Soudný, viceprezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Petr Urbánek, ředitel, Pražská developerská společnost

Tomáš Kašpar, viceprezident, Asociace nájemního bydlení a majitel, Key Consulting Estate

14:40 – 15:20 hod. » FINANCOVÁNÍ A INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

moderuje: Václav Kinský, ekonomický analytik, e15

Radek Kučera, zakladatel Grafton Property Partners

Jiří Hrbáček, portfolio manažer a místopředseda představenstva Realitního fondu WOOD & Company

Martin Skalický, Chairman of Advisory Board, Skupina Progresus

15:20 – 15:55 hod. » INOVACE A NOVÉ TECHNOLOGIE VE FACILITY MANAGEMENTU, DEVELOPMENTU A STAVEBNICTVÍ

moderuje: Petr Weikert, redaktor, e15

Jiří Knap, prezident, IFMA ČR

Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD

Ondřej Rušikvas, Director of Sales Marketing, FUTTEC

15:55 – 16:30 hod. » URBANISMUS A VEŘEJNÁ DOPRAVA

moderuje: Adam Váchal, zástupce šéfredaktora e15

Jiří Nouza, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Jiří Řezák, architekt, Qarta Architektura, Urban Leaders Club

Ondřej Boháč, ředitel, IPR

Petr Tomčík, ředitel, ROPID

16:30 – 17:30 hod. » BUDOUCNOST PRAŽSKÝCH NÁDRAŽÍ

moderuje: Adam Váchal, zástupce šéfredaktora e15

Petr Hlaváček, nám. primátora hl. m. Prahy pro oblast rozvoje a územního plánu

Martin Kupka, ministr, Ministerstvo dopravy ČR

Jakub Cigler, architekt, Jakub Cigler architekti

Jiří Svoboda, generální ředitel, Správa železnic

Rudolf Vacek, Development Director, Penta Real Estate

