Airbnb jde proti tradičním formám ubytování. V New Yorku nabídne hotelové pokoje | E15.cz

Mezinárodní internetový zprostředkovatel turistických pronájmů Airbnb ve spolupráci s newyorskou realitní společností RXR Realty hodlá převést část komerčních nemovitostí v New Yorku na "novou kategorii městského ubytování". Jsou to v podstatě hotelové pokoje rozšířené o obývací pokoj a kuchyň, které lze rezervovat pouze prostřednictvím platformy Airbnb. Projekt znamená dosud největší krok Airbnb do sféry tradičních hotelových služeb, napsal server televize CNBC.