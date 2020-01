Analytici: Stavebnictví letos může stagnovat | E15.cz

České stavebnictví letos meziročně mírně vzroste, nebo bude stagnovat. Vzhůru ho potáhne hlavně nutnost dočerpat evropské dotace na výstavbu infrastruktury. Brzdit ho naopak budou nedostatek pracovní síly a složité povolování staveb. Uvedli to analytici. Předloni stavebnictví vzrostlo o 9,2 procenta, nejvíce od roku 2003. Za loňský rok jsou k dispozici údaje do konce října. Analytici očekávají růst o tři až čtyři procenta.

"V roce 2020 je třeba počítat se stagnací, případně mírným růstem. Ten podpoří nutnost rychlejšího čerpání evropských dotací. Běžící programové období totiž příští rok končí," uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Při čerpání evropských dotací se používá takzvané pravidlo N+3. To znamená, že státy musí do tří let vyčerpat dotace, které jim byly v daném roce přiděleny. Současné programové období 2014 až 2020 tak fakticky skončí až v roce 2023.

Podle Kovandy růstová dynamika českého stavebnictví postupně zpomaluje s obvyklým zpožděním za zbytkem ekonomiky. "Na růstové dynamice sektor ztrácí nejen kvůli celkovému zpomalení hospodářství, ale i kvůli svým vlastním problémům. To jsou zejména nedostatek vhodné pracovní síly a dlouhé dodací lhůty, které stavební práce prodražují," doplnil Kovanda. Podle údajů ČSÚ meziroční růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí zpomalil na 2,5 procenta z 2,7 procenta ve druhém kvartále.

"Stavební produkce by měla narůstat i letos. Stav na realitním trhu je stále neutěšený a existuje silná poptávka po nových nemovitostech. Podobné je to i v inženýrském stavitelství. Čeští stavaři by proto měli této poptávky využít a přeměnit ji na růst stavebnictví," sdělil analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Nedostatečná nabídka bytů je podle analytiků jednou z příčin růstu jejich cen. Podle posledních údajů poradenské společnosti Deloitte prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech na konci pololetí vzrostly meziročně v průměru o deset procent na 60 700 korun za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha (84 200 korun), nejlevnější Ústí nad Labem (17 000 korun). Za poslední čtyři roky stouply ceny bytů téměř o polovinu. Nové byty v Praze zdražily za toto období skoro dvojnásobně.

"Pro tento rok vidím jako kritický moment veřejné investice. Zda se v napjatém rozpočtu najde dostatek peněz na investice, které si naše chátrající a zaostalá infrastruktura nepochybně zaslouží. Zvlášť v době, kdy ekonomika zpomaluje, může být stát a celý veřejný sektor vhodným podporovatelem ekonomického růstu," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Analytik společnosti Natland Petr Bartoň považuje za hlavní brzdu v oboru zcela zadřený systém vydávání stavebních povolení. "Investoři stavět chtějí, ale regulatorní orgány jim to neumožňují svými prostoji a často čirou neochotou udělat nějaké rozhodnutí," podotkl Bartoň. Vláda slibuje výrazné zrychlení a zjednodušení stavebního povolování v připravovaném stavebním zákoně, který by měl podle jejích plánů platit od roku 2021. Norma má však celou řadu kritiků. Mezi nejčastější výtky patří to, že nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. Podle některých oponentů je protiústavní. Řada odborníků poukazuje také na "příliš rychlé až zběsilé tempo projednávání".