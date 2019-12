Central Group přestaví sklady v Praze 6 | E15.cz

Developer Central Group postaví v Praze 6 na místě skladového areálu Westpoint novou čtvrť se zhruba 2200 byty za 13 miliard korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2023. Areál má rozlohu 155 tisíc metrů, zhruba čtvrtina připadá na zeleň. Za ideálních podmínek by podle Kunovského mohla být čtvrť hotová v roce 2030. Autorem urbanistického řešení je architekt Jakub Cigler.

„Vedle toho postavíme na své náklady pro městskou část čtyři mateřské školy za zhruba 100 milionů korun. Dále jí převedeme zdarma pozemek pro výstavbu základní školy se sportovištěm pro 680 žáků. Vytvoříme zde i velký veřejný prostor s centrálním náměstím," oznámil majitel Central Group Dušan Kunovský. Součástí budou prostory pro služby, obchody, restaurace a kavárny. Pozemek koupil Central Group v roce 2014 od rakouské firmy Immofinanz.

Podle Kunovského by se měla nová čtvrť stavět v pěti etapách zhruba po 400 bytech. Nové domy by měly mít převážně čtyři až šest podlaží, maximálně osm podlaží. "Konečnou podobu nové čtvrti určí architektonický workshop, který do návrhu staveb zapojí pro dosažení pestrosti lokality více architektonických ateliérů s mnoha koncepty. Podobný postup se nám osvědčil při návrzích Parkové čtvrti na Žižkově," doplnil Kunovský.

Nyní je na pozemku na pomezí Liboce a Ruzyně skladový areál s intenzivní kamionovou dopravou. Sklady a kanceláře zde bude investor pronajímat minimálně do poloviny roku 2023. „Do té doby už by mohla být hotová změna územního plánu, která zde umožní výstavbu bytů. Také by už možná mohlo být vyřízeno stavební povolení na novou výstavbu,“ dodal Kunovský.

Studie Sdružení pro architekturu a rozvoj uvádí, že v roce 2030 může v Praze kvůli pomalému povolování chybět až 50 tisíc bytů. V hlavním městě je podle strategického plánu potřeba ročně zhruba 6000 nových bytů. Od roku 2010, kdy se povolování výrazně zpomalilo, je ovšem v průměru povolováno jen 3500 bytů za rok.

Podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group vzrostly prodejní ceny nových bytů od poloviny roku 2015 zhruba o 90 procent na současných 106.713 korun za metr čtvereční. Jako příčiny výrazného zdražování analytici uvádějí pomalé povolování staveb, rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů. Dále zmiňují vysoké daňové zatížení.