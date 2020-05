Apokalypsa se nekoná – byty se staví, developeři nakupují pozemky | E15.cz

Kdo jsou poražení současné doby?

Oportunističtí developeři, kteří založili svou existenci na tom, že kupní síla obyvatel a prodejní ceny bytů budou neustále strmě růst. Na území Prahy před krizí působilo více než 150 aktivních developerů. O každý stavební pozemek pro bytovou výstavbu tak bojovalo mnoho konkurentů, z nichž uspěl pouze ten, který zaplatil nejvyšší cenu. „Vítěz pak spoléhal na to, že v budoucnu bude na tomto pozemku stavět a prodávat byty za mnohem vyšší ceny, než odpovídá tržní situaci. Při možné recesi však budou nejvíce tratit právě ti developeři, co nedisponují reálnou znalostí trhu a koupěschopnosti svých klientů,“ komentuje Ladislav Pospíšil, ředitel akvizic JRD.

Na koho by si proto měl vsadit zájemce o nový byt, nebo majitel pozemku, který přemýšlí o jeho prodeji či spolupráci s developerem? Na inovativního partnera, jehož situace nezaskočila, protože měl připravenou strategii pro řešení krizových stavů, zvládl ji efektivně uvést do praxe a umožnil svým zákazníkům přesun celého procesu prodeje nového bytu do online prostředí. „A hlavně na opravdu silné developery, mezi které patří i JRD. Na zkušené, solidní a kapitálově silné firmy, jež staví kvalitní projekty. Takové, co dokážou myslet na budoucnost a jsou připraveni na nástup jakékoli krize. Aktivní nákup pozemků a dostatečná zásoba bytů jsou pro klienty a partnery zárukou jistoty a stability. Nemovitosti jsou totiž stále jednou z nejbezpečnějších investic a spolupráce s důvěryhodným partnerem také,“ dodává Ladislav Pospíšil.

Právě tím je česká společnost JRD, lídr na trhu se zdravým bydlením. Za 18 let svého působení se posunula od výstavby komorních energeticky úsporných projektů až k nákupu rozsáhlých pozemků pro projekty se stovkami bytů. V minulém roce prodala nemovitosti v celkové hodnotě přes 1 mld. Kč a za první dva měsíce letošního roku se zařadila mezi čtveřici nejúspěšnějších developerů v počtu prodaných bytů. Pokud tak vlastník plánuje prodat svůj pozemek solidnímu partnerovi, JRD mu může nabídnout zhodnocení za nadstandardních podmínek. Součástí dohody navíc mohou být i další formy spolupráce: při participaci na projektu až dvojnásobný výnos, zhodnocení 10% úrokem při odložené splatnosti části kupní ceny pozemku nebo výhodnější nabídka oproti tržnímu standardu formou směny za byty z projektů JRD. Firma JRD je pro klienty a partnery zárukou renomovaného, důvěryhodného a spolehlivého developera, který staví zdravé domovy.