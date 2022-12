Architekti pouštního megaměsta tyjí z porušování lidských práv, varuje Amnesty International | E15.cz

Budovu The Line dlouhou 170 kilometrů, které je součástí megapole, navrhlo americké studio Morphosis. Na projektu lyžařského střediska v městě Neom se podílela studia Zaha Hadid Architects, UNStudio, Aedas, LAVA a Bureau Proberts.

„Samozřejmě že tyto firmy musejí vědět o nucených vystěhováních a o tom, že se tomu tamní kmeny bránily. A že byl tento odpor velmi tvrdě potlačen a že několika lidem hrozí tresty smrti,“ řekl Frankental. Podle něj by měla architektonická studia zvážit, do jaké míry chtějí profitovat ze spolupráce se saúdskoarabskou vládou, pokud je jejich podnikání provázeno porušováním lidských práv.

Saúdská Arábie začíná budovat pouštní megaměsto Video se připravuje ...

Lidskoprávní organizace ALQST v listopadu oznámila, že tři příslušníci kmene Huwaitat, kteří se přede dvěma lety bránili vystěhování z lokality budoucího města Neom, byli odsouzeni k trestům smrti.

Reputační riziko pro západní firmy podle Amnesty International představují i pravděpodobně špatné pracovní podmínky, ve kterých ve městě budou působit desetitisíce nebo i statisíce pracovníků, kteří budou zajišťovat chod aglomerace.

Projekt Neom už o hvězdného konzultanta přišel. Architekt Norman Foster rezignoval na funkci poradce Neomu v roce 2018 v reakci na dění kolem vraždy novináře a kritika saúdského režimu Džamála Chášukdžího.

Zemní práce ve městě The Line na severozápadě Saúdské Arábie začaly v listopadu. Liniové město za pět set miliard dolarů je součástí širší vize Neom Smart City, jejímž cílem je přetavit sny o prosperujících městech v pouštích ve skutečnost. Připravují se i další obdobné projekty Oxygon a Trojena. První obyvatelé by se do The Line měli stěhovat v roce 2024.

Návrh amerického architektonického studia Morphosis přeskládal tradiční horizontální město do pět set metrů vysoké a dvě stě metrů široké lineární struktury protínající poušť na severozápadě země. Jako první město na světě tak má mít jednotnou zrcadlovou fasádu.