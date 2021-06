Biden chce zrušit daňovou úlevu, díky které zbohatl Trump | E15.cz

Prezident USA Joe Biden che zkřížit plány americkým investorům do nemovitostí. Plánuje totiž zrušit daňovou úlevu známou jako pravidlo 1031, informuje agentura Bloomberg . Tato daňová úleva v minulosti pomohla zbohatnout řadě realitních magnátů, včetně rodiny exprezidenta Donalda Trumpa. Současný šéf Bílého domu věří, že odstranění regule přinese v příštích deseti letech do federální pokladny 19,6 miliardy dolarů.

Pravidlo 1031 osvobozuje investory od placení daně z kapitálových výnosů za předpokladu, že svůj profit z prodeje nemovitosti použijí na nákup jiné nemovitosti. Tento postup lze neustále opakovat až do investorovy smrti, kdy na základě dalšího pravidla povinnost odvádět daň odpadá úplně.

Regule vznikla na začátku minulého století na podporu malých rodinných farem. V průběhu následujících dekád se nicméně stala oblíbeným nástrojem dynastií realitních magnátů, které díky ní mohly zvětšovat a převádět svůj obrovský nemovitý majetek z generace na generaci, aniž by odvedly státu jediný dolar.

Jednou z nich je rodina bývalého republikánského prezidenta Trumpa. Ten například v roce 2005 prodal své pozemky na Manhattanu za 1,8 miliardy dolarů. Samotnému Trumpovi měla transakce vynést kolem pěti set milionů dolarů. Jelikož ale jeho obchodní partneři za svůj podíl nakoupili dvě kancelářské budovy, Trump ani oni nemuseli své výdělky danit.

Pravidla využila i rodina Trumpova zetě Jareda Kushnera, když v roce 2007 prodala 16 tisíc bytů. Ani ona nemusela svůj zisk ve výši jedné miliardy dolarů nijak danit, neboť část těchto peněz použila na nákup mrakodrapu v Chicagu, potvrdil Bloombergu Kushnerův otec Charles.

Bidenova vláda nyní tvrdí, že zákon pozbyl svého původního smyslu a chce dalším podobným manévrům boháčů zabránit. Získanými penězi hodlá financovat prezidentovy chystané rozsáhlé investice do infrastruktury. Návrh se ovšem setkal s mnoha rozhořčenými reakcemi z realitního trhu. Podle některých může být zrušení daňové úlevy devastující pro malé podnikatele.

„Zničilo by to můj byznys,“ tvrdí například realitní makléř Sam Middleton, jehož rodinná firma Chas. S. Middleton and Son se už přes sto let specializuje na prodej pozemků v Texasu. Záměr zkritizovala také zemědělská lobby ve Washingtonu a dokonce i někteří demokratičtí poslanci, třeba Jim Costa z Kalifornie nebo Cindy Axneová z Iowy. Najdou se však též opačné názory.

„Myslím, že většina demokratů v Kongresu souhlasí s tím, že 1031 je špatným pravidlem a neexistují ekonomické důvody pro takový druh daňové úlevy,“ míní Victor Fleischer, bývalý daňový poradce Demokratické strany, jenž v současnosti vyučuje právo na Kalifornské univerzitě v Irvine. „Z pravidla benefitují zejména bohatí lidé,“ přidává se Mitchell Gans, profesor daňového práva na Hofstrově univerzitě v New Yorku.

Bidenova administrativa zvažuje, že by se zrušení daňové úlevy vztahovalo pouze na investice přesahující půl milionu dolarů. Přesto bude podle odborníků pro prezidenta těžké návrh americkým Kongresem protlačit a vedle republikánů by jej mohli blokovat i někteří členové Bidenovy strany.

„Každý demokrat v Kongresu pravděpodobně investuje do nemovitostí nebo má alespoň nějaké zámožné kamarády, kteří to dělají. Takže by mě překvapilo kdyby to opravdu prošlo,“ myslí si Joe McBride z poradenské společnosti Trepp.

Pravidlo 1031 se už také neúspěšně pokoušel zrušit kabinet exprezidenta Baracka Obamy. Naopak za vlády Donalda Trumpa došlo k odstranění daňové úlevy pro investice do umění. Navzdory tehdejším obavám obchodníků, že dojde k poklesu zájmu o nákup výtvarných děl, neměl tento krok na trhy k dnešnímu dni nijak zásadní vliv.