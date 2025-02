Dohoda má podle Havlíčka spočívat v tom, že se zvýší nájemné, ale provozovateli nádražky bude přislíben dlouhodobější nájem. Blesk připomíná, že Správa železnic, která je vlastníkem budovy, se se stávajícím nájemcem dříve nedohodla na prodloužení smlouvy. Ta vypršela už v roce 2022, přičemž už dříve mezi jejím provozovatelem Martinem Ullmannem vznikaly spory kvůli výši nájemného.

Společnost Spojka Events, která provozuje i kavárnu ve Fantově budově hlavního nádraží, hodlala místo původní nádražní hospody podle serveru Zdopravy.cz vybudovat klasickou restauraci v moderním pojetí. Správě železnic měla platit třikrát vyšší nájemné než dosud Ullmann.

Spojka Events vyhrála soutěž o nového provozovatele s nabídkou nájemného ve výši kolem 150 tisíc korun měsíčně. „V podmínkách pro účast v soutěži bylo představení podnikatelského záměru s vizualizacemi prostoru, dále doložení referencí a složení kauce. Z uchazečů, kteří podmínkám soutěže vyhověli, pak byl vybrán ten s nejvyšší nabídkou nájemného, což odpovídá principu péče řádného hospodáře,“ popsal pro Seznam Zprávy mluvčí správy Dušan Gavenda.

Nájemné nabídl, ale nedodal vizualizace

Ullmann ve zmíněné soutěži nabídl nájemné ve výši zhruba 167 tisíc měsíčně, podle Gavendy ale neuspěl z důvodu „nedostatečných kvalifikačních dokladů (nesplnění referencí a vizualizace)“. Ullmann se proti rozhodnutí bránil, výběrové řízení označil za netransparentní frašku a hrozil, že dá celou věc k soudu. Souběžně s tím vznikla petice o zachování původní podoby nádražky, pod níž je aktuálně podepsáno přes 1600 petentů.

„Není to ještě definitivní, ale snad to dopadne. Nádražku znám a vím, že má obrovskou atmosféru, když jsem zaznamenal ty spory, které tam probíhají, bylo mi to líto. Ta hospůdka tam funguje 35 let a myslím, že by bylo dobré, aby to tak zůstalo. Lidi ze Správy Železnic znám a vím, že jsou rozumní, řekl jsem si, že bych mohl být prostředníkem jejich jednání,“ uvedl pro Blesk Karel Havlíček. Že jednání probíhají, potvrdil i Ullmann.

Nádražka v současné podobě fungovala 35 let, za tu dobu ji navštívila řada osobností české sportovní i kulturní scény, natáčelo se v ní také těkolik filmů. Štamgasti a návštěvníci v kontextu nádražky nejčastěji zmiňují unikátní genius loci.

Dění kolem nádražky se začalo hýbat v posledních měsících, kdy SŽ představila ve spolupráci s pražským magistrátem plány na vybudování nové pestré městské čtvrti. Ta by se měla rozprostírat na pozemcích u stanice metra Hradčanská v Praze 6, kolem kterých projde denně velké množství obyvatel Dejvic a Bubenče. „To vytváří dobré předpoklady pro možnou proměnu tohoto zanedbaného místa. I proto jsme podali podnět na pořízení územní studie, kterou má na starosti odbor územního rozvoje,“ uvedl už dříve pro e15.cz náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Rozsáhlá plocha o velikosti dvou Václavských náměstí zeje už dlouhá léta prázdnotou. „Důvodem jsou nekoncepční stavební zásahy v minulých letech, naposledy při výstavbě tunelového komplexu Blanka. Další výrazný zásah se očekává v souvislosti s výstavbou železničního spojení na letiště. I tak tu ale zbyde velké množství nevyužitého prostoru,“ popisuje Hlaváček.