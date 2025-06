V Praze dost možná padl rekord, který zájemcům o vlastní bydlení v metropoli nažene husí kůži. Během června se totiž prodal byt o rozměrech v řádu jednotek metrů čtverečních, přičemž za každý metr „prostoru“ by si zájemce alternativně mohl koupit třeba docela slušné ojeté auto.

Pojem byt je navíc dokonce v tomto případě značně nadnesený. Oficiálně, tedy podle stavebního zákona, totiž nešlo o byt, ale o nebytový prostor. Byť formálně zařízený k bydlení. Alespoň teoretickému. Podle expertů nicméně může trend bydlení na ploše o ještě nedávno nepředstavitelně malých rozměrech zapustit v Praze kořeny.

Byt nabízel metrovou toaletu

„Dovolujeme si vám exkluzivně nabídnout zcela nové samostatné jednotky o pouhých osmi metrech čtverečních ve třetím až sedmém patře v jedinečném rezidenčním projektu,“ zněl úvod inzerátu, který na portál Sreality v červnu umístila realitní kancelář Gold Class Real. Nabídka mimo jiné zmiňovala metrovou toaletu, velké okno či volný výhled z bytu.

„V celé Praze nenajdete finančně dostupnější rezidenční projekt s takovou škálou možností pro vaše pohodlí, zábavu, relax i sport,“ uváděl mimo jiné inzerát. Ten během několika dnů zmizel, a to přes fakt, že metr tohoto oficiálně nebytového prostoru se prodával za částku převyšující 248 tisíc korun. Lokalita bytu o dispozici jedna plus kuchyňský kout přitom byla na pražském Chodově, který statisticky patří mezi cenově podprůměrné oblasti Prahy.

Někteří experti, které e15.cz s touto nabídkou konfrontovala, považovali inzerát za smyšlený. „Vůbec nevím, jestli je to skutečný byt, nebo nějaký vtip. Osm metrů čtverečních nemá obvykle ani dětský pokoj v paneláku, takže považovat to za byt chce už hodně představivosti,“ uvádí například ekonom banky Creditas Petr Dufek. „Možná v Hongkongu, ale tady asi ne. Trend malých bytů je evidentní, ale trend mikrobytů nepovažuji za pravděpodobný,“ soudí ekonom.

Redakce ověřila, že inzerát byl skutečný. „Inzerát jsme nevyhodnotili jako podvodný. V popisu inzerátu bylo uvedené, že se nejedná o byt ve smyslu stavebního zákona číslo 283/2021 Sbírky, ale o nebytovou jednotku,“ říká Lenka Zichová, produktová manažerka Sreality. Podle portálu přitom extrémně malé byty přitahují pozornost.

„Velmi malé jednotky jsou zejména v Praze velkým tématem. Nemovitosti v Praze jsou velmi drahé. V prvním čtvrtletí roku 2025 jste mohli byt v Praze koupit v průměru o 16 procent dráže než ve stejném období předchozího roku,“ dodává Zichová. Podle portálu byl inzerát aktivní necelé tři měsíce.

V nabídce portálu aktuálně není žádný byt o rozměrech do deseti metrů čtverečních. Do rozměru patnácti metrů pak portál nabízí aktuálně v Praze celkem sedm bytů, a to v obdobné dispozici. Ceny za metr přitom ještě předčí zmiňovaný chodovský mikrobyt. V nabídce je tak například patnáctimetrový byt na Žižkově s cenovkou 276 tisíc korun za metr, rekordmanem je pak dvanáctimetrový byt v ulici Příčná v centru metropole. Tamní metr vyjde zájemce na 332 tisíc korun.

Zmiňovaný inzerát na osmimetrový nebytový prostor prezentuje nemovitost jako investiční ideu. „Po dohodě lze zařídit dalším nábytkem a okamžitě pronajmout za 7 700 korun na měsíc, což znamená roční výnos téměř pět procent,“ uváděl inzerát. Průměrný nájemní výnos z bytu v Praze byl v dubnu podle statistik banky UniCredit 3,3 procenta a trendově se letos snižoval, jelikož tempo růstu cen bytů bylo v metropoli rychlejší než dynamika růstu nájemného.