Ze zhruba třiceti tisíc obecních bytů vlastní asi sedm tisíc přímo pražský magistrát, jehož vedení nyní jedná o úpravě nájemného. Zatímco loni se nájmy v magistrátních městských bytech zvyšovaly o polovinu inflace, nyní je na stole několik variant. „Právě jsme o tom začali jednat. Je zde možnost nájmy vůbec nezvedat nebo je zvýšit opět o polovinu inflace. Případně, když vyhodnotíme, že je ekonomická situace již příznivá, bychom mohli přistoupit ke zvyšování podle inflačních doložek, které mají lidé ve smlouvách,“ říká pražská náměstkyně pro bydlení a sociální věci Alexandra Udženija. Jasno by mělo být do dvou až tří měsíců.

Magistrát, podobně jako některé městské části, v posledních letech často nezvyšoval nájmy tak rychle, jak by podle vývoje inflace mohl. Nájemci totiž čelili dopadům pandemie, energetické krize a vysoké inflace, která se odrazila především na ceně potravin.

Například Praha 2 kvůli tomu nezvyšovala nájmy ve svých bytech už několik let. „Letos radní zohlednili neustále rostoucí ceny materiálu a stavebních prací a nutnost financování oprav a rekonstrukcí bytového i nebytového fondu,“ uvádí mluvčí radnice Andrea Zoulová, podle které by zvýšení mělo odpovídat deseti procentům. V Praze 1 se radnice zase rozhodla zvýšit nájemné ve všech obecních bytech, kde mají nájemci smlouvu s inflační doložkou, většinou půjde o nárůst o 6,5 procenta.

Zdaleka nejrychleji vyrostly letos činže v Praze 6. V případě bytů se smlouvou na dobu neurčitou a bez inflační doložky došlo od nového roku ke zvýšení o dvacet procent. „U bytů, kde je uzavřena smlouva, ve které je inflační doložka, zvyšujeme o míru inflace, tedy o 10,7 procenta,“ dodává mluvčí radnice Marek Zeman. Nájmy zvyšují i další městské části, například Praha 4, 7, 10 nebo 13. Radnice deváté městské části se rozhodla nájemní bydlení nezdražit, v dalších částech Prahy se zatím jedná.

I přes zvýšení zůstává nájemní bydlení v obecních bytech levnější než na soukromém trhu. Například Praha 3 přistoupila ke zdražení nájmů už v minulém roce a to o dvacet procent. Více než tisícovce domácností stoupla činže ze 115 na 137 korun za metr čtvereční. Podle Rent Indexu poradenské firmy Deloitte dosáhl průměrný komerční nájem v Praze 3 koncem loňského roku 415 korun za metr čtvereční.

Hlavní město se snaží svůj bytový fond, který v minulých desetiletích výrazně zmenšila privatizace, doplňovat. Koalice například pokračuje prostřednictvím Pražské developerské společnosti s přípravou výstavby několika bytových domů, kde by měly vzniknout tisíce bytů. Kromě toho Praha nyní pracuje na rekonstrukci bývalého hotelu Opatov, kde by mělo být brzy k dispozici 270 bytů, které budou určené pro mladé rodiny, seniory nebo pro potřebné profese.

Praha také pokračuje v rekonstrukci starých obecních bytů. Kvůli vysokým nákladům na opravu se ale nedaří do bytového fondu vracet prázdné jednotky tak rychle jako dříve. „Zatímco v roce 2021 byly náklady na jeden opravený byt ve výši 341 156 korun bez DPH, v loňském roce to už bylo 462 436 korun,“ vypočítává Udženija. „Tím, že se zvýšily náklady na opravy bytů, logicky došlo i ke snížení počtu opravených bytů a jejich počet byl nejnižší za uplynulé tři roky,“ dodává politička a upřesňuje, že v minulém roce bylo z magistrátních bytů opraveno pouze 132 z nich. Předloni to pro srovnání bylo 202 bytových jednotek, o rok dříve 160 bytů.