Evropská unie může zahájit přístupové rozhovory s Albánií a Severní Makedonií. | E15.cz

Unijní státy se dostaly dosud nejblíže k tomu, aby zahájily přístupové rozhovory se dvěma západobalkánskými zeměmi, píše list Financial Times (FT). Finální rozhodnutí o začátku rozhovorů by podle Reuters mohlo získat konečnou podobu už tento týden. Agentura se odvolává na nezveřejněný návrh rozhodnutí unijní sedmadvacítky.

Pokud by byl návrh podle očekávání schválen, ukončilo by to dva roky trvající odklad zahájení jednání a představovalo by to novou naději pro všech šest západobalkánských států, tedy Srbsko, Kosovo, Černou Horu, Albánii, Bosnu a Hercegovinu a Severní Makedonii, které o členství v EU usilují, píše Reuters.

Dlouhodobí skeptici rozšiřování EU (Francie, Nizozemsko a Dánsko) nyní podle FT přistoupili na zahájení rozhovorů. Jediné, co teď stojí Tiraně a Skopji v cestě, je podle listu postoj Řecka.

Nejnovější vývoj představuje markantní posun. Ještě v říjnu několik členských zemí odporovalo výzvě Evropské komise prohloubit vztahy s Balkánem, kde EU soupeří s Čínou a Ruskem o vliv.

Někteří kritici tehdy obvinili Francii, že udělala historickou chybu blokováním Severní Makedonie, přestože Skopje vyvinula velkou snahu, aby splnila podmínky pro zahájení rozhovorů a mimo jiné změnila jméno státu, aby ukončila dlouhotrvající spor s Řeckem. Paříž spolu s Haagem a Kodaní tehdy daly také najevo, že Albánie neudělala dostatek potřebných reforem.

Odpůrci byli nyní nuceni změnit názor. Jedním z důvodů náhlého obratu podle FT je, že Albánie přistoupila na to, že před zahájením rozhovorů reformuje justici, volební systém, posílí boj s korupcí, změní zákon o médiích a zaujme tvrdý postoj k nelegální migraci.

Dalším důvodem, proč skeptici přehodnotili názor, jsou podle listu úpravy přistupovacího procesu prosazované Francie. Jejich cílem je proces zpřehlednit a také zjednodušit jeho zvrácení.

Poslední překážkou, jsou tak podle FT obavy Řecka z diskriminace řecké menšiny v Albánii. Unijní diplomaté nicméně věří, že spor bude vyřešen. Agentura Reuters mezitím napsala, že Řecko na nejnovější návrh rozhodnutí o zahájení rozhovorů přistoupilo poté, co v něm byla zdůrazněna nutnost chránit národní menšiny v Albánii.

Zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Makedonií by zároveň signalizovalo, že EU je stále schopna řešit důležité nekoronavirové záležitosti, navzdory tíze pandemie. „Ukazuje to, že v této krizové chvíli děláme rozhodnutí,“ uvedl v neděli nejmenovaný diplomat.