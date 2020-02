ČEZ se v Albánii zbavil podezření z korupce | E15.cz

Kauza údajné korupce v Albánii ze strany společnosti ČEZ je ukončena. Zastavil ji soud v Tiraně. V Česku ale vyšetřování pokračuje. Uvedl to server iDnes.cz.

Michal Dudáš z českého ministerstva zahraničí řekl, že byla definitivně ukončena pro nedostatek důkazů. V Česku ale vyšetřování případu podle webu pokračuje. Týká se transakce, při které ČEZ v roce 2009 poslal do Albánie v přepočtu zhruba 180 milionů korun na soukromý účet kosovského lobbisty Nue Kalaje. Albánské úřady měly podezření, že mohlo jít o peníze použité na úplatky pro tamní politiky a úředníky v době, kdy ČEZ ovládl albánského distributora energie.

Vyšetřování v Albánii začalo poté, co v roce 2013 tehdejší premiér Sali Berisha prohrál volby. Prověřit privatizaci distributora energie se rozhodla nová vláda. Tiranský soud podle iDnes.cz ve svém verdiktu z konce letošního ledna ale uvedl, že se podezření na korupci neprokázala.

V Česku, kam se případ dostal díky zjištění albánského finančního zpravodajství, vyšetřování podle serveru pokračuje. "Dotazovanou věc nebylo dosud možné uzavřít, další informace nelze poskytnout," napsal na dotaz Mladé fronty DNES žalobce Boris Havel.

Česká policie začala případ vyšetřovat před třemi lety na základě trestního oznámení, které podle dřívějších informací médií podal český Finanční analytický útvar právě na základě poznatků jeho kolegů z albánského finančního zpravodajství. Lobbista Nue Kalaj tvrdil, že pro českou firmu připravoval půdu pro potřebná jednání.

Albánskému serveru Panorama Kalaj před lety řekl, že pro ČEZ pracoval "na základě smluvních a právních vztahů". Podle albánských médií se ale velmi dobře znal se synem tehdejšího premiéra Berishy, lobbista ale tyto vazby popřel.

ČEZ vstoupil do Albánie v roce 2009, kdy koupil 76procentní podíl v tamním distributorovi CEZ Shpërndarje zhruba za 102 milionů eur (asi 2,75 miliardy korun). V lednu 2013 ale albánský regulační úřad české firmě odebral licenci s odůvodněním, že nezajistila dovoz elektřiny a neinvestovala do rozvodné sítě. Do vedení distributora dosadil státního administrátora, čímž ČEZ ztratil nad firmou kontrolu.

Česká společnost kvůli tomu vyvolala arbitrážní řízení s Albánií, které v červnu 2014 ukončila díky dohodě o narovnání, podle níž dostane v ročních splátkách 100 milionů eur, tedy částku zhruba odpovídající investici do nákupu společnosti CEZ Shpërndarje. V souvislosti s tím se ČEZ z Albánie stáhl.