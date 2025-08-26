Byt v Praze vyjde na 15 ročních mezd. Studie Deloitte ukazuje, kde se vyplatí bydlet
Praha zůstává jedním z nejhůře dostupných měst pro pořízení vlastního bydlení v Evropě. Nový byt v hlavním českém městě v průměru stojí 15 hrubých ročních mezd, tedy zhruba 180 pracovních odměn. Hůře jsou na tom jen dvě evropské metropole. Dál rostou i nájmy, hypotéky patří mezi nejdražší na kontinentu. Ukazuje to letošní Deloitte Property Index, který má redakce e15 k dispozici.
„I v letošním roce se Praha řadí mezi velká města s nejhorší dostupností vlastního bydlení v Evropě. Situace zůstává nepříznivá a zásadní změny zatím nejsou na obzoru. Rozdíl mezi růstem mezd a cenou nemovitostí se dále prohlubuje, protože mzdy nedokáží držet krok s rostoucími náklady na rezidenční bydlení,“ říká Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství v Deloitte.
Pořídit byt v Praze? Luxus dražší než Athény
Praha byla loni druhá nejhorší v žebříčku evropských měst, letos se posunula na třetí místo. Přesto se dostupnost z hlediska cen zhoršila – k pořízení bytu je v českém hlavním městě potřeba o 1,7 hrubého roční mzdy víc než před rokem.
Nejhůř je na tom nyní Amsterdam, kde vlastní bydlení vyjde na 15,4 ročních mezd, následují Athény s 15,3 mzdy a v těsném závěsu Praha, kde vyjde vlastní byt průměrně na 15 mezd. Naopak nejdostupnější bydlení nabízejí italský Turín a dánské Odense, kde nový byt stojí 4,9 ročních platů.
Jak Deloitte počítá dostupnost bydlení?
Dostupnost vlastnického bydlení se vypočítává z průměrných ročních hrubých mezd potřebných k pořízení nového standardizovaného bytu o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních v každé z jednotlivých zemí.
Nájmy rostou, rekord drží Lucemburk
Deloitte Index sleduje i ceny nájmů. Nejvíce platí nájemníci v Lucemburku (43,4 eura za metr čtvereční), dále v Paříži (32 eur za metr čtvereční) a Dublinu (31,7 eur za metr čtvereční). Praha se s průměrným nájmem 16,5 eura za metr čtvereční řadí mezi dražší města střední a východní Evropy.
Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenala Banja Luka v Bosně a Hercegovině, kde nájmy vzrostly o téměř 38 procent. Největší pokles cen naopak hlásí Antverpy a Istanbul, kde se nájmy propadly o 6,5, respektive 6,1 procenta.
„Nedostupnost vlastnického bydlení stimuluje růst trhu s nájemním bydlením. I letos zažívá nájemní trh nejen v Praze, ale i v regionálních městech, výrazný nárůst cen. Nadále však platí, že investoři a developeři se primárně zaměřují na výstavbu bytů určených k prodeji,“ komentuje Petr Hána, ředitel oddělení zaměřeného na nemovitosti a stavebnictví v Deloitte.
Novostavby vyjdou nejlevněji v Turecku
Nejdražší nové byty se letos prodávají v Lucembursku, Izraeli a Velké Británii. Mezi městy je na špičce Tel Aviv s cenou 13 970 eur za metr čtvereční, následují Lucemburk, Mnichov a Paříž – všechna překonala hranici 10 tisíc eur.
Naopak nejlevnější novostavby nabízí Turecko, Bosna a Hercegovina a Albánie. V turecké Ankaře klesla průměrná cena pod hranici tisíce eur.
„Data z Deloitte Property Indexu zahrnují i tři česká města. V Praze dosahuje průměrná cena nového bydlení 5346 eur za metr čtvereční, v Brně 4677 eur a v Ostravě více než 3400 eur. Právě v Ostravě došlo i díky změně měnového kurzu k nejvýraznější změně,“ doplňuje Hána.
Bytová výstavba v Česku brzdí
Nejvyšší počet nově zahájených bytových projektů na tisíc obyvatel vykázalo v roce 2024 Irsko, následovalo Turecko a Izrael. Česko se umístilo na 14. místě s průměrem 3,34 projektů na tisíc obyvatel.
Pokud jde o dokončené byty, prvenství drží Turecko, kde na tisíc obyvatel připadlo 6,85 jednotek. Česko zaznamenalo výrazný pokles – v roce 2024 bylo dokončeno zhruba 30 300 bytů, což je o 20,4 procenta méně než před rokem.
Tuzemské hypotéky mezi šesti nejdražšími
Nejvyšší průměrné sazby hypoték mají Maďarsko (9,35 procent), Polsko (7,67 procenta) a Rumunsko (6,89 procent). Česká republika se s průměrnou sazbou 5,07 procenta řadí na šesté místo. Oproti roku 2023 ale sazby mírně klesly.
„Zájem o hypoteční úvěry i pořízení vlastního bydlení zejména ve velkých městech a ekonomických centrech České republiky je stále vysoký. Dá se předpokládat, že cena nových a návazně i starších bytů nadále poroste, a to díky převisu poptávky nad omezenou nabídkou,“ myslí si Miroslav Linhart z Deloitte.
Průměrná mzda v Praze podle Českého statistického úřadu činila v prvním čtvrtletí 62 472 korun. Podle analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema stál metr čtvereční v nových pražských bytech ve druhém čtvrtletí v průměru 170 594 korun. Meziročně jejich cena vzrostla o 8,8 procenta a mezičtvrtletně o 1,6 procenta. Zároveň však developeři v Praze za první pololetí prodali 4300 nových bytů. To je meziročně o 23 procent více a zároveň druhý nejlepší pololetní výsledek za posledních 15 let.