USA se na Trumpův pokyn stáhnou z desítek mezinárodních organizací, míří i na klimatické instituce
Trumpův příkaz se podle agentury AP týká především úřadů, komisí a poradních panelů, jež se zaměřují na klima a další otázky, které podle Trumpovy administrativy slouží podpoře diverzity a „uvědomělých" iniciativ. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že podle současné vlády jsou tyto instituce „zbytečné, špatně řízené, nehospodárné, ovládané zájmy těch, kteří se snaží prosazovat vlastní agendu, jež je v rozporu s tou naší". Mohou být také ohrožením pro americkou národní suverenitu, svobodu a celkovou prosperitu, uvedl Washington.
AFP připomíná, že Trump plně podporuje využívání fosilních paliv a pohrdá vědeckým konsensem ohledně toho, že lidská aktivita vede k oteplování planety. Označuje to za podvod. UNFCCC byla schválena v roce 1992 a americký Senát ji za vlády někdejšího amerického prezidenta George Bushe staršího schválil o rok později. AFP podotýká, že panují právní nejasnosti ohledně možnosti prezidenta vypovídat smlouvy, kterým dal zelenou Senát.
USA nevystupují z mezinárodních organizací a smluv poprvé
Spojené státy po návratu Trumpa do Bílého domu před necelým rokem odstoupily od pařížské úmluvy o změně klimatu. Stejně tak Trump učinil už během svého prvního funkčního období v letech 2017-2021, následující administrativa Joea Bidena se ale k dohodě připojila. Odchod Spojených států od UNFCCC může znamenat další právní nejistotu ohledně případných snah Washingtonu se k pařížské klimatické dohodě znovu připojit.
Trump také nařídil, aby Spojené státy odešly z Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), což je vědecký orgán posuzující poznatky týkající se klimatu a jeho změn.
Trumpovo nařízení kritizoval například demokratický kalifornský guvernér Gavin Newsom, který je považován za pravděpodobného prezidentského kandidáta ve volbách v roce 2028. „Náš bezhlavý prezident se vzdává vedoucí role Ameriky na světové scéně a oslabuje naši schopnost konkurovat v ekonomice budoucnosti," uvedl v prohlášení. Dodal, že toho využívá Čína.
USA opustí rovněž Populační fond OSN, který se zasazuje o sexuální a reprodukční zdraví a který byl dlouhodobě americkým republikánům i samotnému Trumpovi trnem v oku. Obviňují ho například z toho, že se podílel na „vynucených potratech v Číně".
Trumpova administrativa už dříve zastavila podporu například Světové zdravotnické organizaci (WHO), Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) nebo Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). AP píše, že Washington si vybírá, které projekty a agentury podle něj odpovídají Trumpovu programu.