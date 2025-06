Central Group investoval miliardy do pražských pozemků. Cíl: 3500 nových bytů

Největší akvizicí developera byl nákup pěti hektarů vedle hotelu Olympic u stanice metra Invalidovna v Praze 8. Central Group uvedl, že to byla jedna z největších transakcí na bytovém trhu a jeho historicky nejdražší akvizice. Podle odhadu Seznam Zpráv by se cena pozemků mohla pohybovat kolem tří miliard korun. Firma na nich chce postavit novou čtvrť s více než 1000 byty a s prostory pro služby, obchody, restaurace a kavárny. Na konci letošního května Central Group spustil architektonickou soutěž na podobu projektu.

Další dva pozemky pro výstavbu zhruba 600 bytů firma získala v Praze 9, kde nyní staví projekty Tesla Hloubětín, Harfa Living nebo dva vilové domy Střížkov a Počernice. Central Group koupil i dva pozemky v Praze 5 pro výstavbu zhruba 500 bytů. Zbylé dvě akvizice jsou v Praze 4 a 10, kde developer plánuje výstavbu zhruba 1000 bytů. Firma v Praze tak vlastní pozemky pro výstavbu téměř 40.000 bytů.

"Po celých 30 let naší působnosti na trhu vždy všechny vydělané peníze investujeme do dalšího rozvoje Central Group. To nám nyní umožňuje financovat i takto velké objemy akvizic, a to bez závislosti na bankovních úvěrech," řekl šéf Central Groupu Dušan Kunovský.

Současný předseda představenstva a jediný akcionář Kunovský založil Central Group v roce 1994. Od roku 2008 společnost figuruje jako investor a v roce 2012 se stala akciovou společností. Zaměřuje se téměř výhradně na výstavbu v Praze a jejím okolí. V současnosti je největším rezidenčním developerem v České republice. Mezi jeho dříve vystavěné projekty patří například Metropole Zličín, Nové Zahradní Město a Rezidence Park Hostivař. Podle žebříčku magazínu Forbes byl Kunovský loni 15. nejbohatším Čechem. Jeho majetek se odhaduje na 33,7 miliardy korun a oproti roku 2023 se zvýšil o 1,2 miliardy Kč.