Přepychová vila nemůže najít kupce. Začínal v obýváku, teď je z Velebného miliardář. Michl přiznal selhání ČNB

Nemovitost se slevou? V Česku jev, se kterým se většina zájemců o koupi nikdy nesetkala. V nejvyšších patrech trhu ale nemusí jít o výjimku. Stanovit cenu u exkluzivní nemovitosti je zatraceně obtížné a občas se majitel zcela mine s realitou. Své by o tom mohl dlouho vyprávět i někdejší majitel sítě autobazarů AAA Auto Anthony James Denny.

Predikční modely České národní banky v období let 2022 a 2023, tedy na bolestivém vrcholu české inflace, selhaly. Nedokázaly včas zachytit rozsah inflační vlny, která tehdy dosahovala dvouciferných hodnot, a nabízely bankéřům doporučení, která se ukázala jako mylná. Samotná ČNB to připouští v rámci bilancování svého fungování v těchto inflačně výjimečných letech. Už dříve banka zadala externím odborníkům posudky úspěšnosti své tehdejší politiky a schopnosti předpovídat inflaci. Odpovědí na ně má být revize fungování banky.

Česká biotechnologická firma Contipro z Dolní Dobrouče nestíhá pokrývat celosvětovou poptávku po kyselině hyaluronové. Ročně jí vyrobí kolem dvaceti pěti tun, přesto je materiálu nedostatek. „Je to látka, která je v kosmetice již delší dobu a prokazuje vlastnosti, které nelze ničím jiným nahradit ani ve zdravotnictví,“ vysvětluje ve FLOW zakladatel společnosti Vladimír Velebný.

VIDEO:Rozhovor s miliardářem Vladimírem Velebným

Je to kombinace dvou trendů, které nadělaly během pár let milionáře i z mnoha Čechů. Investice do nemovitostí prostřednictvím speciální odnože kryptoměn čeká podle analytiků společnosti Deloitte v příštích deseti letech zlatá éra. Tak co by se mohlo pokazit?

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřesnilo odhad Národní rozpočtové rady o lednové valorizaci důchodů. Nová čísla vycházejí ještě o něco lépe. Už je prakticky jisté, že si senioři oproti letošnímu zvýšení skoro dvojnásobně polepší. Na výraznější přidání kolem tisícikoruny pak dosáhne zhruba 150 tisíc lidí s nadprůměrnými penzemi.