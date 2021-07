Ceny nemovitostí 2021: Co by se muselo stát, aby začaly klesat? | E15.cz

Zatímco jste byli na home office a pečovali o děti na domácí výuce, cena vašeho bydlení prudce rostla. „Za posledních 12 měsíců poskočily ceny bytů o 10-15 % ve většině krajů. Nízké úrokové sazby vyprovokovaly nevídaný zájem,“ potvrzuje Vladimír Zuzák z MAXIMA REALITY. Kdo tedy v loňském roce odložil prodej kvůli pandemii, navýšil si zisk o statisíce. Ale pozor - letos už to platit nemusí. Úrokové sazby rostou a nikdo neví, co přijde po volbách.

Kde zjistím cenu svého bytu?

Kolik dnes stojí váš byt nebo dům, to zjistíte nejsnadněji přes online odhad. Bezplatná služba pro veřejnost informuje majitele o aktuální tržní ceně. Při výpočtu se pracuje s údaji z katastru, kam se vkládá každá kupní smlouva. „Díky tomu se dozvíte, za kolik se byty a domy skutečně prodávají. Naopak na realitních serverech uvidíte jen to, za kolik se inzerují. A to bývá zásadní rozdíl,“ upozorňuje Zuzák.

Byty i domy se dnes běžně prodávají za vyšší cenu, než bylo inzerováno. „Nedávno jsme prodávali chalupu na Berounsku. Ozvalo se 69 zájemců, takže jsme uspořádali aukci a původně inzerovaná cena se navýšila o 1.6 mil. Kč,“ přibližuje Zuzák, jak dnes často vypadá prodej přes Maximu. Aukce mezi zájemci pořádají realitní kanceláře čím dál častěji.

Autor: MAXIMA REALITY

Co může ceny srazit dolů?

Nabízí se otázka, jestli prodávat hned, nebo ještě vyčkávat. Zejména v lokalitách, jako je Ústecký, Liberecký nebo Moravskoslezský kraj, můžou ceny nemovitostí brzy stagnovat, takže je na místě začít plánovat rychlý prodej. Na výkyvy jsou citlivé i ceny panelových bytů, které jsou nyní na historickém maximu. Co by tedy mohlo přinést pokles cen?

Zaprvé, úrokové sazby. Covidový propad je pryč, sazby už překročily 2 % a dál porostou. „Někteří zájemci o koupi pořád vyčkávali a teď se do toho ještě rychle vrhnou, aby stihli hypotéku za výhodných podmínek. Pak může přijít lehké ochlazení,“ předpokládá Vladimír Zuzák z MAXIMA REALITY. Otázka je, jak vysoko se úrokové sazby vyšplhají. Zásadnější růst by mohl omezit poptávku, zhoršit dostupnost vlastního bydlení i podmínky pro investory.

Za druhé, nezaměstnanost. „Do voleb určitě k ničemu dramatickému nedojde. Vláda bude dál pumpovat peníze do ekonomiky zasažené Covidem. Naopak po volbách se musí začít šetřit, to je jasné,“ uvádí Zuzák. Už koncem roku tedy můžeme očekávat narůstající nezaměstnanost, kdy mnozí najednou nedosáhnou na vlastní bydlení. Letošní léto se proto zdá ideální dobou pro výhodný a rychlý prodej, protože jistý cenový otřes může přijít už po říjnových volbách.