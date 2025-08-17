Ceny rodinných domů letí vzhůru, hlavně ve velkých městech
Starší rodinné domy zdražily v letošním 2. čtvrtletí v ČR meziročně o 11 procent a oproti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Průměrně se tak metr čtvereční prodával za 42 843 korun. Oproti druhému čtvrtletí loňského roku zdražily domy v okolí všech velkých českých měst, a to od čtyř do 17 procent. Nejvíce vzrostly jejich ceny v Brně a Plzni, nejméně v Olomouci. V mezičtvrtletním srovnání zdražovaly domy téměř v celé republice, kromě Ústecka a Ostravska. Tam ceny oproti letošnímu prvnímu čtvrtletí klesly o procento. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.
"Po dočasném zvolnění cenového růstu starších domů na začátku roku se jejich ceny daly opět do pohybu. Vývoj v Brně a v Plzni, ale i Ostravě či Hradci Králové ukazuje, že v daných lokalitách je stále vyšší poptávka než nabídka nemovitostí. Ceny tak jdou dále nahoru. Mezi kvartály jsme zaznamenali nejvyšší růst v jihomoravské metropoli," uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.
Starší dům o velikosti 150 metrů čtverečních bylo možné v Praze ve druhém čtvrtletí letošního roku pořídit za zhruba 15,7 milionu korun. Oproti loňským cenám to znamenalo zdražení nemovitosti o 1,1 milionu korun. Růst cen zde podle analýzy zrychlil, meziroční zdražení v předcházejícím čtvrtletí totiž činilo necelých 700 000 korun. V Praze navíc rostly ceny domů také mezičtvrtletně, a to o pět procent.
Cenny rodinných domů rostou
V Brně za stejně velký dům zaplatil kupující 13,2 milionu korun. Před rokem přitom bylo možné stejně velkou nemovitost pořídit za 11,2 milionu korun. V jihomoravském městě také vzrostly ceny mezičtvrtletně v přepočtu o šest procent, což je nejvíce ze všech velkých měst. V Hradci Králové následně meziročně zdražily starší rodinné domy v dobrém stavu o 15 procent a v Ostravě o 12 procent. V Ústí nad Labem zdražily o sedm procent, v Českých Budějovicích stejně jako v Praze o sedm procent a v Olomouci o čtyři procenta.
Kromě rodinných domů zdražují v Česku také chaty a chalupy. Podle analýzy platformy Bezrealitky.cz vzrostly ceny rekreačních nemovitostí v letošním prvním pololetí meziročně o 8,8 procenta na průměrných 3,2 milionu korun.
Nejnovější rekreační nemovitosti v nejlepších lokalitách se ale mohou prodávat i za 6,4 milionu korun, tedy o 12,3 procenta více než ve stejném období minulého roku. Za menší chatu kupci letos před létem zaplatili zhruba 850 000 korun, meziročně o 1,4 procenta méně. U chat a zahradních objektů v nejlukrativnějších lokalitách ceny činí přibližně 1,6 milionu korun, což je proti stejnému období v roce 2024 o 3,5 procenta více.