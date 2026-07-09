Aktualizováno: Vasky po požáru hlásí obří ztrátu. Přišli jsme téměř o všechno, říká zakladatel
- Ve zlínském skladu společnosti Vasky shořelo přibližně 75 tisíc párů bot, oblečení a doplňků v hodnotě až 180 milionů korun.
- Požár zasáhl jediný centrální sklad firmy, výroba pokračuje, expedici objednávek ale katastrofa dočasně zkomplikuje.
- „Přišli jsme téměř o všechno,“ uvedl zakladatel Václav Staněk. Jediné zásoby, které firmě zůstaly, jsou na prodejnách.
Ve Zlíně hoří od čtvrtečního rána sklad obuvi v devátém patře budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne kvůli požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze čtyř, který platí jen při mimořádných událostech. Preventivně evakuují všechny okolní budovy, řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Předtím byl v platnosti stupeň třetí. Požár si podle dosavadních informací záchranné služby nevyžádal žádné zranění. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání. Část budovy se odpoledne zřítila.
„Na místě je více než 20 jednotek hasičů. Vyhlásili jsme zvláštní stupeň poplachu. Byla povolána další výšková technika i z okolních krajů. Budeme zřizovat dálkovou dopravu vody. Evakuujeme preventivně všechny okolní budovy,“ řekl Řezníček. O kolik jde lidí, nechtěl odhadovat. Počet zasahujících jednotek i využívané hasičské techniky postupně narůstá.
Ve skladu byly desítky tisíc párů bot a doplňků
Ve skladu se nacházelo přibližně 75 tisíc párů obuvi, oblečení a doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Šlo o jediný centrální sklad společnosti. Podle majitele a zakladatele firmy Václava Staňka zůstaly po požáru pouze zásoby na kamenných prodejnách v hodnotě zhruba 30 milionů korun.
„V našich prodejnách může být bot za zhruba 30 milionů korun. Jsou to teď jediné boty, které máme. Je to velká rána,“ uvedl Staněk. Firma je podle něj pojištěná.
Požár podle společnosti dočasně ovlivní expedici objednávek. Výroba totiž probíhá v jiných provozech a pokračuje bez omezení. „Výroba jede naplno, nicméně naše kapacity jsou 10 tisíc až 12 tisíc párů měsíčně. Přišli jsme o 75 tisíc párů, takže dohnat to bude velice těžké,“ řekl Staněk. Firma chce zákazníkům nabídnout možnost zakoupení poukazů a bude je průběžně informovat o dalším postupu i termínech dodání objednávek.
Podle Staňka jsou všichni zaměstnanci v pořádku. „Přišli jsme kvůli požáru našeho skladu téměř o všechno. Bolí to. Nebudeme lhát, není to pro nás jednoduchá situace, ale snažíme se držet hlavu vzhůru,“ uvedl.
Po poledni se část budovy zřítila. Hasiči na místě nadále zasahují a pokračují v likvidaci požáru.
Okolí je uzavřeno
Ulice v okolí hořící výškové budovy jsou uzavřeny, podle policistů lze očekávat značné materiální škody. Z horních pater objektu se valí tmavý dým. Kouř podle zjištění zpravodajky směřuje k centru města, v okolí hořící budovy je cítit spálenina. K požáru vyjížděly posádky záchranné služby. „Zatím nemáme informace o žádném zraněném,“ řekla dopoledne zástupkyně mluvčí krajské záchranné služby Barbora Vinklárková.
Požár vznikl v budově společnosti Cream. Jde o patro, které má pronajaté zlínská obuvnická firma Vasky. „Využíváme ho jako sklad obuvi,“ řekla mluvčí společnosti Vasky Aneta Zenkerová. Celá budova je podle informací uvedených na webu firmy Cream rozdělena do 11 nadzemních podlaží, která jsou propojená schodištěm i osobními a nákladními výtahy. Zatímco některá patra jsou vhodná pro skladování, jiná pro lehkou výrobu a další pro kanceláře.
Město Zlín na webu doporučilo v souvislosti se vznikajícím kouřem obyvatelům centra města a městské části Letná, aby preventivně zavřeli okna a omezili větrání. „Prosíme občany, aby se místu zásahu vyhnuli a respektovali pokyny složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl magistrát. Město na požár upozornilo obyvatele také pomocí hlásičů. K požáru vyjela podle zástupců města chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivin v ovzduší.
Společnost Vasky letos v únoru oslavila deset let od svého založení. V loňském roce dosáhla obratu přibližně 300 milionů korun a prodala kolem 200 tisíc produktů, z toho asi 150 tisíc párů bot. Kromě obuvi vyrábí také kožené peněženky, pásky nebo klíčenky. Před třemi lety rozšířila své portfolio koupí tradiční české značky Botas.