České nemovitosti dál zdražují. Nejvíc rostly novostavby a rodinné domy
Ceny nemovitostí ve druhém čtvrtletí většinou dál rostly. Nahoru šly jak novostavby, panelové byty, tak i rodinné domy. Výjimkou byly cihlové byty v Praze, kde došlo k mírnému poklesu, zatímco v regionech jejich hodnota dál stoupala. Trh se tak posouvá k novým historickým maximům a i přes klesající dostupnost vlastního bydlení zůstává zájem o byty a domy vysoký. Ukazuje to analýza Hypox Semafor zveřejněná realitně-analytickým portálem Flat Zone.
Novostavby zůstaly nejdražším segmentem českého trhu. Průměrná cena v celé ČR činila v druhém čtvrtletí 133.650 korun za metr čtvereční, mezičtvrtletně o 3,7 procenta více. V Praze se jejich cena pohybovala okolo 162.623 korun za metr čtvereční a v regionech přes 105.000 korun za metr čtvereční. Počet obchodů se podle analýzy snížil o více než 13 procent na 5386. To může podle Flat Zone značit, že část kupujících naráží na limity dostupnosti, může se ale jednat o sezonní výkyv.
Průměrná cena bytů v cihlových domech v Česku byla 76.902 korun za metr čtvereční, tedy o 5,8 procenta méně než v prvním čtvrtletí letošního roku. Důvodem je podle analýzy zlevnění pražských cihlových bytů o necelých sedm procent na 147.418 korun za část plochy. V regionech ale naopak ceny o více než sedm procent vzrostly. Prodeje bytů u cihlových domech stouply mezičtvrtletně o 7,1 procenta a celkem se uskutečnilo 4262 transakcí.
Panelové byty ve druhém čtvrtletí zdražovaly, ale zároveň se i více prodávaly. Celorepublikový cenový průměr činil 65.781 korun za metr čtvereční, tedy mezičtvrtletně o šest procent více. Ceny pražských bytů v panelových domech přesáhly 120.000 korun za metr čtvereční a v regionech činily 56.483 korun za metr čtvereční. Tento druh realit zároveň podle analýzy vykázal největší růst obchodní aktivity. Počet transakcí stoupl o 11,6 procenta na 5422 a výrazně nejvíce panelových bytů se prodalo v Ústeckém kraji. Tam jsou ceny nemovitostí jedny z nejnižších v celé ČR.
Rodinné domy zdražily oproti prvnímu čtvrtletí o více než 11 procent. Průměrná cena v ČR přesáhla 6,3 milionu Kč a v Praze se zvýšila o téměř 12 procent na 19,5 milionu korun. V regionech domy stály 5,75 milionu korun. Celkem se prodalo 6000 rodinných domů, tedy zhruba stejně jako v prvních třech měsících letošního roku.
Český rezidenční trh je podle Flat Zone typický pro své zásadní rozdíly mezi lokalitami. Nejlevnějšími nemovitostmi byly ve druhém čtvrtletí panelové byty v Ústeckém kraji, které bylo možné pořídit takový byt průměrně za necelých 35.000 korun za metr čtvereční. Naopak nejdražší byly novostavby v Praze 1, kde lidé museli na metr čtvereční zaplatit v průměru téměř 250.000 korun. U rodinných domů zůstává nejdražší Praha, nejdostupnější jsou rodinné domy v Kraji Vysočina, kde stojí v průměru 4,2 milionu korun.