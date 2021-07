Cenový milník u bytů. Majitelé musí častěji slevit | E15.cz

„Majitelé, kteří v tomto období nemovitosti nabízí, začínají dělat dílčí ústupky. Nemusí to nutně znamenat, že se cenový trend výrazně obrátí, o ochlazení růstu to však vypovídá. A zároveň to dává jasnou zprávu, že poptávka není spekulativní a silná natolik, že by se takříkajíc prodalo vše,“ říká šéf Bezrealitky Hendrik Meyer.

Pro letní měsíce je podle něho sice určité ochlazení trhu typické, letošek ale může být jiný. „Každoroční ochlazení nabídky i poptávky by letos mohlo být výraznější než loni. Ústupky dělají prodejci i díky tomu, že nadhodnocené nemovitosti v době nízké nabídky začínají nepřiměřeně vystupovat nad aktuální průměr,“ dodává Meyer.

Vývoj cen bytů v Česku Autor: E15

Jev se týká především lokalit, kde ceny rostly ještě během prvního čtvrtletí silně nadprůměrně, typicky v případě moravských krajských měst. „Situace v Ostravě, či v Brně je taková, že prodávající se obávají, že za rok či dva může být situace na trhu podstatně horší. Zájemci mnohdy i prostřednictvím realitních kanceláří tlačí na cenu a výsledek je nižší o 15 až 25 procent,“ říká partner fondu DaVinci Investments Vlastimil Bijota.

Právě ostravské byty přitom během pandemie podražily v Česku nejvíce. Podle dat poradenské společnosti Deloitte byly ceny v prvním čtvrtletí oproti loňsku o 31,3 procenta výše. Za celou republiku přitom byty podražily v průměru „jen“ o 19 procent. Obdobně i v Brně byty zhodnocovaly nadprůměrně rychle, když ceny od předpandemických úrovní narostly o 22,3 procenta.

„Zaregistrovali jsme informace o tom, že několik nemovitostí v některých nikoli špičkových lokalitách bylo prodáno za nižší cenu, než jaká byla vzhledem k okolnostem očekávána,“ říká šéf realitní kanceláře Luxent –⁠ Exclusive Properties Jiří Kučera. Může to podle něho znamenat známky určitého vyčerpání trhu. „S ohledem na obecný nedostatek nabídky byla až doposud téměř jakákoli cena u solidních nemovitostí akceptována,“ připomíná Kučera.

Odborníci zdůrazňují, že pro kupující je stále důležitějším měřítkem hodnoty lokalita nemovitosti, a to i díky sílící racionalizaci nákupů. „Rostoucí roli hrají nákupy kvalifikovaných investorů a při individuálních transakcích převažují ty realizované za pomoci úvěrů, tedy posvěcených bankou. Omezuje se tak postupně prostor pro neuvážené nákupy za neodpovídajících podmínek,“ dodává Kučera.