Jedna z největších českých společností se do dvou let přestěhuje. Polostátní ČEZ si koupí nové kanceláře v právě budované čtvrti Smíchov City od developera Sekyra Group. Ten už tři budovy určené pro energetický kolos začal stavět. ČEZ za nové sídlo zaplatí podle informací e15 od obou stran kolem pěti miliard korun. Odkoupí ho dle smlouvy po kolaudaci a následně provede přízpůsobení prostor svým potřebám, tedy takzvaný fit-out.

Nové sídlo ČEZ bude zahrnovat tři nové budovy o celkové rozloze 44 tisíc metrů čtverečních. V jedné z budov o šesti patrech bude sídlit generální ředitelství energetické skupiny, zatímco v dalších vzniknou nejen kanceláře, ale také klientské centrum a jídelna. Na čelní straně budov jsou plánovány kavárny a obchody, které budou přístupné veřejnosti. Celý projekt bude hotový v roce 2027.

Dva objekty navrhla architektonická kancelář Tham & Videgård Arkitekter, autorem návrhu třetího je studio Schindler Seko architekti. Konečnou úpravu interiérů bude mít po dokončení budov na starosti ateliér ADR pod vedením architekta Petra Koláře. Objekty staví Sekyra Group ve spolupráci s generálními dodavateli, kterými jsou společnost Metrostav a GEMO.

„ČEZ tak bude sídlit vedle aktuálně budovaného rozsáhlého kampusu České spořitelny. Potvrzuje to kvalitu našich administrativních developmentů i naše dominantní postavení na pražském trhu s 80procentním podílem v segmentu výstavby kancelářských budov,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.

ČEZ skončí na Brumlovce nájemní smlouva

Budovy pro ČEZ se stejně jako centrála České spořitelny nacházejí v části Smíchov City Jih. Tuto oblast s částí Smíchov City Sever, kde převládá rezidenční výstavba, propojí kilometrová pěší třída Albrightové. Tímto bulvárem bude možné procházet od terminálu smíchovského nádraží až do centra Smíchova. Ještě více tak lidem zpřístupní služby a obchody, které jim budou v projektu Smíchov City k dispozici v docházkové vzdálenosti.

Nové sídlo ČEZ na Smíchově | Sekyra Group

„Projekt přesunu všech zaměstnanců, kteří mají místo výkonu v Praze na Brumlovce, do nového místa započal již v roce 2022. Důvody pro přestěhování sídla jsou zásadní. V budovách, ve kterých nyní sídlíme, nám bude končit nájemní smlouva, a navíc musejí projít podstatnou rekonstrukcí a modernizací,“ vysvětluje členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ Michaela Chaloupková.

Objekty začala společnost Sekyra Group stavět spekulativně, tedy bez předem známého nájemce, už v létě loňského roku. „Věříme pražskému kancelářskému trhu, a proto jsme na rozdíl od některých developerů žádný z našich administrativních projektů ani po pandemii covidu nepozastavili. Registrujeme sílící poptávku po nových administrativních prostorech a statistická data o neobsazenosti kanceláří, která se pohybují kolem osmi procent, to potvrzují,“ konstatuje Leoš Anderle. Smíchov City je největší urbanizací v centrální Praze od doby vzniku Vinohrad na konci 19. století.

Sekyra dominuje trhu nových kanceláří

Podle analýzy poradenské společnosti Knight Frank bylo loni v metropoli ve výstavbě 166 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch. Převážná většina z nich, zhruba 80 procent těchto ploch, vyrůstá v nových čtvrtích Smíchov City a Rohan City. Sekyra Group tak má na trhu dominantní pozici.

„Lokalita Smíchov City je výjimečná hned z několika důvodů. Především se jedná o dopravní terminál, který uživatelům umožní optimální dostupnost všemi prostředky hromadné dopravy. Vedle toho jde o místo, kde mohou lidé pracovat, bydlet i trávit volný čas a bavit se. Městské centrum nejen se širokou nabídkou služeb, ale i zeleně pro oddych vytváří ideální prostředí pro pracovní i společenské aktivity, které Praha tolik potřebuje,“ doplňuje Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank.

Terminál Smíchov | IPR / Zdeněk Hřib na sociální síti X

Nový terminál za 15 miliard

V současné době pokračuje výstavba projektu Smíchov City stěžejní druhou etapou nazvanou Smíchov City Jih. Její součástí je již zmíněný kampus České spořitelny o rozloze 75 tisíc metrů čtverečních. Kromě něj zahrnuje tato část projektu tři objekty ČEZ a ve výstavbě je také hotel s novou tržnicí Smíchov Market. V rámci druhé etapy vznikají i významné veřejné infrastrukturní stavby, především smíchovský dopravní terminál, jehož součástí bude modernizace smíchovského nádraží, budova P&R či vybudování nového přestupního hubu propojujícího vlaky, metro, tramvaje a autobusy, a to příměstské i dálkové. Celková investice do tohoto významného infrastrukturního projektu přesáhne 13 miliard korun.

V severní části Smíchov City začne ještě letos třetí etapa projektu, jejíž část bude sloužit i nájemnímu bydlení. Zahrne výstavbu dalšího rezidenčního bloku SM8 se 300 byty. Na něj navážou bloky se 490 byty, situované mezi třídou Albrightové a ulicí Vackové. Třetí etapa je pokračováním první etapy, v níž bylo dokončeno více než 400 bytů.

Čtvrtá, závěrečná etapa Smíchov City bude přiléhat k Radlické ulici. V těchto místech vznikne významný veřejný prostor, jehož součástí bude mimo jiné budova Radlické kulturní sportovny, kterou se společnost Sekyra Group zavázala zachovat. Sportovnu vytvořila skupina nadšenců z opuštěného drážního skladu jako místo pro setkávání, kulturu a sportovní vyžití. S jejím zprovozněním pomohla v crowdfundingové sbírce na internetu i veřejnost. Jako odkaz na tradici místa se tato budova stane středobodem budoucího náměstí.

Druhá etapa Smíchov City bude administrativní čtvrtí, součástí které bude kampus České spořitelny, kterou protne pěší třída Madeleine Albrightové. | Sekyra Group

Celkové náklady na projekt Smíchov City, rozkládající se na dvaceti hektarech bývalého železničního brownfieldu, dosáhnou 50 miliard korun. Soukromé investice do projektu budou činit 35 miliard korun a z veřejných zdrojů je doplní téměř 15 miliard investovaných do souvisejících infrastrukturálních staveb a školství. Vznikne zde téměř 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch. Projekt bude dokončen do roku 2032. Pracovat či bydlet by v nové pražské čtvrti mělo zhruba 12 tisíc lidí.