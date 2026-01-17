Deset stromových domů jako z pohádky. Fotky originálního bydlení z celého světa
- Život v korunách stromů není jen pro děti.
- Tyto architektonické skvosty – vytvořené v lesích po celém světě – jsou dokonalým útočištěm před městským životem.
- Prohlédněte si výběr deseti nejoriginálnějších domů postavených ve větvích.
Život v korunách již dlouho uchvacuje lidskou představivost. Architekti od konce 90. let znovuobjevují tuto fantazii díky udržitelnosti a dialogu s přírodou, který jim nabízí, píše Florian Seabeck v nové knize Modern Tree Houses, vydané nakladatelstvím Taschen. Kniha, z níž BBC vybrala desítku nejvíce fascinujících stromových domů, představuje tvorbu nové generace s ekologickým smýšlením.
Pigna od Beltrame Studio – Malborghetto, Itálie (2017)
Ve výšce 1 200 metrů nad mořem s nádherným výhledem na italské Alpy se nacházejí dva stromové domy ve tvaru obřích šišek. Každý z nich je vyřezán ze smrkového dřeva a pokrytý modřínovými šindeli, přičemž využívá biomimikry (napodobování přírody), aby splynul s okolní krajinou. „Vlézt do těchto dřevěných skořápek je jako vstoupit do pohádky,“ popisuje ve své knize zážitek Seabeck.
Bert od Studio Precht – Turnau, Rakousko (2021)
Bert je „spíše strom než dům“, říká Chris Precht, který v roce 2018 založil Studio Precht společně se svou ženou Fei. Bert připomíná rozvětvený kmen a díky modulárnímu konceptu se rychle sestavuje a snadno přizpůsobuje nebo rozšiřuje podle měnících se potřeb klienta. Aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, zabírá vyvýšená konstrukce pouze dva metry čtvereční lesní půdy a je vybavena kompostovací toaletou či solárními panely. Pro Fei nabízí život v korunách stromů pocit perspektivy. „Když vstoupíte do lesa, už nejste středem vesmíru, ale pouze malou součástí mnohem většího řetězce událostí,“ říká.
UFO na hoře Qiyun od Atelier Design Continuum – hora Qiyun, Čína (2022)
V roce 2022 se v národním parku Qiyun usadil neidentifikovaný létající objekt ve tvaru talíře, jehož obvodová veranda poskytuje 360stupňový výhled na borovicový les a hory v pozadí. Zábavný futuristický design, obložený místním červeným cedrem, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, byl vytvořen s ohledem na rodinu. Jedna ze tří propojených staveb obsahuje bar, druhá gril a třetí nabízí skákací hrad ve tvaru hvězdy.
The Trillium od Awakening Experiencias – Yucatán, Mexiko (2024)
Život v korunách stromů nemusí nutně znamenat vzdát se luxusu. Trillium disponuje vlastním bazénem a vířivkou. Květina se třemi okvětními lístky, která inspirovala název a tvar domu, je tradičním symbolem harmonie přírody. Jak poznamenává Seabeck, stavba skutečně působí, jako by „vyrostla přirozeně z krajiny, nikoli jako by byla postavena“. Je ručně vyrobena tradičními technikami a využívá místní materiály, jako je vulkanický kámen a mayská pryskyřice chukum, která slouží jako přírodní omítka.
Biosphere od Bjarke Ingels Group, BIG – Harads, Švédsko (2022)
Pro některé architekty stromových domů znamená blízkost přírody pozvánku dovnitř. Skleněná Biosphere, která jako by se vznášela v korunách stromů, je poseta 350 ptačími budkami, které lákají nejen ptáky, ale také netopýry a včely. Stavba je součástí Treehotelu, souboru osmi různých designů ve švédském Laponsku. Byla vytvořena ve spolupráci s ornitologem jako reakce na ztrátu přirozeného prostředí ptáků.
Loma Mar od Jay Nelson Studio – Kalifornie, USA (2020)
Díky ručně vyrobenému nábytku, okénkům a periskopu se stromový dům, který Jay Nelson navrhl pro své děti v sekvojovém lese v pohoří Santa Cruz, stal brzy předmětem závisti dospělých. Rodiče proto nakonec přistavěli druhou místnost, aby se mohli přidat ke svým potomkům; dodnes se prý ale perou o obrovskou lanovou houpací síť. Domky v korunách stromů jsou podle Seabecka místem, kde děti a mladí lidé získávají „dočasnou nezávislost“, a proto je vyhledávají například skauti. „Pro mnoho dospělých však stromový dům nadále nabízí ozvěnu této formativní svobody.“
Bambu Indah od Ibuku – Bali, Indonésie (2021)
V deštném pralese v balijském Ubudu, který obklopují rýžová pole, se nachází stromový dům ve tvaru shluku muchomůrek. Otevřená konstrukce, včetně stěn a podlah, je téměř celá utkaná z bambusu, nejrychleji rostoucí rostliny na planetě. Struktura připomínající košík, zasazená do banyánových stromů, téměř neznatelně splývá s džunglí. Ostré úhly moderní architektury zmizely a nahradily je jemné křivky přírody. „Podlahy se vlní nahoru do rozlehlých stěn, zatímco střecha se vznáší nad korunami stromů,“ píše Seabeck, který ji popisuje jako „prostor připomínající hnízdo bez definovaných okrajů“.
Stromový stan od Tree Tents International – Dalarna, Švédsko (2016)
Obrovská červená koule zavěšená na borovicích u bývalé farmy není vánoční ozdoba, ale „stromový stan“ vyrobený z hliníku a obalený vodotěsnou plachtou. Podle zakladatele a designového ředitele společnosti Tree Tents International Jasona Thawleyho má tento stromový dům za cíl „propojit lidi s přírodou prostřednictvím designu“ a „spolupracovat s přírodou, namísto toho, aby se proti ní nebo kolem ní stavěl“. „Být mezi stromy nabízí malou změnu, která se jeví jako obrovská. Svět vypadá jemněji, čas se zpomaluje a dokonce i ticho působí živě,„ popsal své pocity ze stavby její spolumajitel Willem Terstegen.
Woodnest od Helen & Hard – Odda, Norsko (2020–2023)
Pro některé designéry a snílky je stromový dům synonymem romantiky. Kjartan Arno chtěl požádat svou přítelkyni Sally o ruku a rozhodl se postavit stromový dům, ve kterém by tak učinil. Jednoduchá 10 metrů vysoká konstrukce, na kterou se dostanete po strmém žebříku mezi větvemi, se stala nositelem šťastných vzpomínek, což vedlo pár ke spolupráci s architekty Helen & Hard na vytvoření ambicióznějšího útočiště a tak vznikl Woodnest. Dům obepíná úzký kmen borovice, takže vypadá, jako by stál na jedné noze, ale je přístupný po mostě. Nabízí ubytování pro čtyři osoby a koupelnu s dechberoucím výhledem na Hardangerský fjord.
The Copper Fox od Heidi Richardsové a Nicholase Cotea – Maine, USA (2023)
„Odjakživa jsem chtěla postavit vlastní stromový dům,“ řekla Heidi Richardsová. „V naší zahradě jsme měli velký strom, na kterém jsem trávila spoustu času a snažila se vylézt co nejvýše.“ Stromový dům Copper Fox, který se proto rozhodla navrhnout a postavit společně se svým manželem Nicholasem, převážně z místních klád a zbytků, měl působit „jako velká socha“. Předek domu tvoří hlavní spací prostor, zatímco špičaté boky tvoří útulné mezipatro, do kterého se vstupuje po žebříku. „Myslím, že když jste v domku na stromě, cítíte se jako dítě, které prožívá dobrodružství. Když zažíváte život v korunách stromů, máte pocit, že je možné všechno,“ myslí si majitelka.