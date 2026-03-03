Nakopnula je energetická krize. Teď český Flowbox uzavírá partnerství s americkým gigantem
- Česká firma Flowbox, která vyvíjí platformu pro řízení energetické spotřeby v budovách, uzavřela partnerství se společností Eaton.
- Americkému gigantovi poskytne licenci na prodej svého systému, zároveň od něj získává investici.
- Cestu vedoucí ke spolupráci i ambice Flowboxu popsal pro e15 generální ředitel společnosti Pavel Jiránek.
Na počátku byla snaha zakladatele Petra Vaňka pohlídat si spotřebu energie ve vlastním domě, ze které se v roce 2012 zrodil startup Flowbox. Firma nyní pomocí svého systému hlídá a optimalizuje spotřebu energie v budovách všeho druhu. V jejím čele stojí od minulého roku dnes 32letý Pavel Jiránek. Ten už při studiích začal pracovat ve venture kapitálovém fondu Credo Ventures Ondřeje Bartoše a Jana Habermanna.
„Ondřej s Honzou mi tehdy v mých 22 letech dali šanci a byla to skvělá zkušenost. Po nějaké době mi ale došlo, že radím zakladatelům startupů o něčem, co jsem osobně reálně nezažil. Proto jsme se po čase s partnery Creda dohodli, že zkusím také druhou stranu stolu, a tam už jsem zůstal,“ popisuje Jiránek své začátky.
Do Flowboxu přišel z hlediska byznysu firmy asi v nejlepší možnou chvíli, počátkem roku 2022. Začátek plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu tehdy mimo jiné zapříčinil skokové zdražování energií a sekundárně i mnohonásobně větší zájem firem o co možná největší optimalizaci jejich spotřeby. A právě tímto odvětvím se Flowbox zabývá.
Generální ředitel společnosti Flowbox Pavel Jiránek |
„Jsme něco jako chytrá domácnost, ale pro velice složité prostředí. Efektivně řídíme například osvětlení, vzduchotechniku, fotovoltaiku či tepelná čerpadla v objektech, jako jsou nákupní střediska, výrobní závody, logistické parky či školy,“ vysvětluje Jiránek. Dnes má firma kolem stovky zákazníků a 300 realizací, z nichž převážná část je v Česku. Řešení Flowboxu využívá třeba česká pobočka automobilky Volvo, společnost Lasselsberger nebo AGC, ale i město Zruč nad Sázavou či pražská obchodní centra Chodov, Zličín a Černý Most. Instalace má i jinde po Evropě, v jednotkách případů pak i ve zbytku světa včetně Austrálie.
Motivace k úspoře
Hlavní součástí nástroje Flowboxu je software, který se napojí na energetický systém v budově. Ten následně dokáže monitorovat, kudy a v jaké míře energie proudí, a zároveň umí nastavit úsporná opatření a řídit celé energetické prostředí. Pro představu: v určitém objektu dokáže například v průběhu noci podle potřeby automaticky tlumit osvětlení nebo upravovat teplotu či odtah vzduchotechniky.
„Samozřejmě závisí na typu objektu, ale v průměru lze dosáhnout 20procentní úspory,“ uvádí Jiránek a dodává, že firmy se dnes o spotřebu energií nezajímají jen kvůli finanční úspoře: „Je to také otázka legislativní regulace, která je zejména v Evropě čím dál přísnější. Velké objekty od určité spotřeby energie musí mít takový systém nainstalovaný, aby aktivně snižovaly svou uhlíkovou stopu.“
Zájem amerického giganta
Zmíněný nárůst zájmu o efektivní řízení spotřeby energií související se začátkem krize přinesl v roce 2022 Flowboxu také ocenění Evropský startup roku. Na to navázalo v letech 2024 a 2025 zařazení firmy do reportů analytické společnosti Gartner, které každoročně vybírají celosvětově nejlepší technologická řešení.
Firma, která má v současné době kolem čtyřiceti zaměstnanců, díky zařazení do zmíněných reportů zaujala i amerického giganta v řízení energetiky Eaton. Společnost založená v roce 1911, která je veřejně obchodovatelná na burze, měla v loňském roce obrat 27,4 miliardy dolarů, tedy asi 566 miliard korun. „Skutečně významní partneři, se kterými jsme zvažovali globální strategickou spolupráci, byli dva. Nakonec jsme se rozhodli pro Eaton,“ přibližuje Jiránek.
Není to ale tak, že by si Flowbox mohl jednostranně vybírat. I zmíněná americká společnost zvažovala více potenciálních partnerů. „Eaton je historicky spíše hardwarová firma, ale uvědomili si, že musí do svého portfolia zařadit i kvalitní software, a proto hledali partnera,“ doplňuje Jiránek. Podle něj si Eaton vybral Flowbox zejména díky technologické vyspělosti i složení týmu: „Byli jsme si vědomi, že v reportu Gartneru je uvedeno i několik dalších firem, a věděli jsme, že Eaton má ve výběrovém řízení několik společností. Postupně jsme se ale dozvídali, že odpadají, například kvůli nedostatkům v kyberbezpečnosti.“
Náročná vyjednávání
Po dvou letech diskusí, intenzivního prověřování a zkoušení systému je nyní spolupráce uzavřená. V rámci ní Flowbox dává svému americkému partnerovi licenci na poskytování svého řešení pod jeho značkou po celém světě s výjimkou Evropy, na kterou chce česká firma dál cílit se svým jménem. „Eaton může vzít náš systém, dát na něj svoji značku a nám platí část z každého prodeje,“ objasňuje Jiránek nastavený model. Licence zatím platí na tři roky, už teď ale obě strany počítají s jejím prodloužením.
Jiránek zároveň dodává, že celý proces přípravy partnerství s Eatonem firmě i něco vzal. „Značná část zdrojů směřovala tímto směrem, ať už to byl čas managementu, inženýrů či obchodního týmu. To se pak logicky projevilo tím, že jsme neměli dostatek prostoru věnovat se našim zákazníkům, kteří nedostávali tolik péče. Teď jim to ovšem díky navázané spolupráci budeme moci vynahradit,“ bilancuje.
Eaton navíc není pro Flowbox jen obchodní partner, ale stává se také jeho investorem. Přesnou částku firma zmiňovat nechtěla, ale podle informací e15 se jedná o vyšší jednotky milionů eur, které americká společnost Čechům poskytla. Investice je strukturovaná jako flexibilní nástroj, který umožňuje případný budoucí minoritní vstup Eatonu do vlastnické struktury. „Investice nám primárně dává prostor posunout firmu na další úroveň. Výsledný podíl Eatonu ale může být pouze minoritní, a to v řádu nižších desítek procent,“ popisuje Jiránek.
Prostor pro další růst
S Eatonem v zádech teď chce Flowbox nastartovat další růst. Česká firma měla poslední dva roky přibližně shodné tržby kolem 50 milionů korun. „Když jsme v roce 2024 začali uvažovat nad partnerem, očekávali jsme, že všechno bude daleko rychlejší. A ačkoliv jsme loni plánovali tržby asi 80 milionů, tak kvůli odklonění zdrojů z přímého prodeje jsme ty cíle nesplnili. Byla to však vědomá investiční fáze, kterou prochází řada technologických firem v období škálování,“ komentuje Jiránek.
V tomto roce počítá s růstem na vyšší desítky milionů, z čehož by Eaton měl přinášet asi dvacet procent tržeb. Pozornost chce Flowbox v Evropě více soustředit také na německý trh, Česko má ale stále hrát prim. „Dalším cílem je růst co do počtu zaměstnanců. Nabíráme nové kolegy a chtěli bychom se do konce roku rozšířit zhruba o dalších deset lidí,“ uzavírá.