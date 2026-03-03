ONLINE: Hormuzský průliv podle americké armády uzavřen nebyl
- Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku.
- USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu.
Kvůli situaci na Blízkém východě nejsou indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl v pondělí Babiš novinářům.
Zprávy ze dne 3. března 2026
Izraelská armáda oznámila, že v ranních hodinách zahájila novou vlnu simultánních útoků na Teherán a Bejrút. Informovala o tom agentura Reuters.
Netanjahu: Válka nepotrvá věčně, změna vlády bude na Íráncích
Válka s Íránem podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nepotrvá věčně, jelikož jde o rychlou a rozhodující operaci. O tom, kdo Írán poté povede, by podle něj měli rozhodnout sami Íránci a Spojené státy a Izrael jim pro to zajišťují podmínky. Předseda izraelské vlády to uvedl v rozhovoru, který v noci na dnešek odvysílala stanice Fox News.
Do Prahy přiletělo první letadlo s turisty od začátku útoků na Írán
V Praze přistálo dnes po 02:00 ráno první letadlo s českými turisty z Blízkého východu od začátku amerického útoku na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osob přepravil cestující z letiště v ománském Maskatu.
V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd, který spravuje ministerstvo zahraničních věcí, asi 6700 Čechů. Nejvíce z nich je v Dubaji.
Na americké ambasádě v Rijádu propukl po výbuchu požár
Na americké ambasádě v Rijádu v Saúdské Arábii propukl požár, čemuž předcházel výbuch, píše agentura Reuters s odkazem na dva nejmenované zdroje. Podle zdrojů agentury AFP se v diplomatické čtvrti Rijádu ozvaly dvě hlasité exploze. Informace o možném útoku na americkou ambasádu přichází ve chvíli, kdy Írán pokračuje v odvetných úderech na Izrael a americké cíle v regionu v odpovědi na údery, které proti Íránu v sobotu zahájily Spojené státy a Izrael.
Hormuzský průliv podle americké armády uzavřen nebyl
Hormuzský průliv, přes který prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu, podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM navzdory tvrzení Íránu uzavřen nebyl, uvedla americká stanice Fox News. CENTCOM na žádost agentury Reuters o vyjádření dosud nereagoval.
Zprávy ze dne 2. března 2026
Činitel íránských revolučních gard tvrdí, že je uzavřen Hormuzský průliv
Vysoce postavený činitel íránských revolučních gard tvrdí, že je uzavřen Hormuzský průliv, přes který prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu. Írán, který od soboty čelí útokům Spojených států a Izraele, zapálí každou loď, která se pokusí proplout, prohlásil také Ebráhím Džabárí, vysoce postavený poradce šéfa revolučních gard. S odvoláním na íránská média o tom informuje agentura Reuters, podle níž to může vést k prudkému růstu cen ropy.
Už před několika hodinami revoluční gardy uvedly, že dva íránské drony v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker, který hoří.
USA zasáhly v Íránu 1250 cílů, zničily 11 lodí, uvedla armáda
Spojené zasáhly v Íránu od počátku bojů přes 1250 cílů, oznámila dnes podle agentury Reuters americká armáda. Zničeno bylo všech 11 íránských lodí v Ománském zálivu, uvedlo oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM.
Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán v sobotu s cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Prezident Donald Trump zmiňoval, že země nesmí získat jaderné zbraně. Jeden z úderů zabil duchovního vůdce Alího Chameneího, zemřelo také téměř pět desítek dalších předních činitelů.
Smartwings vypraví v úterý ráno let do Dubaje a zpět, letenky jsou již v prodeji
Letecká společnost Smartwings vypraví v úterý ráno let do Dubaje a zpět. Letiště tam začalo fungovat pro omezený počet letů, dopravce získal povolení. Letenky jsou už nyní k dispozici na webu společnosti a u prodejců letenek, řekla mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Agentura Reuters dnes odpoledne uvedla, že dvojice letišť v Dubaji dnes večer částečně obnoví provoz.
„Letiště v Dubaji obnovilo v omezené míře provoz a my jsme získali povolení a slot. Zítra (v úterý) vypravíme let z Prahy s odletem v 08:30,“ uvedla mluvčí.
Prezident Macron řekl, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nařídil navýšení počtu francouzských jaderných zbraní. O přesném množství hlavic Francie podle něj nebude informovat. Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že země musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám. Francie má podle posledních odhadů 280 jaderných hlavic.
Podle Macrona musí Francie zvážit rozšíření své jaderné strategie na celou Evropu, ale musí si při tom zachovat suverenitu. "Naše bezpečnost nikdy nebyla chápána výhradně v mezích našeho území,“ uvedl francouzský prezident. Macron nyní aktualizaci francouzské jaderné politiky nazval "pokročilým odstrašováním".
EK posílí podporu státům EU při evakuaci jejich občanů z Blízkého východu
Evropská komise se v souvislosti se situací v Íránu a na Blízkém východě zaměří zejména na podporu členských států EU a ochranu jejich občanů před důsledky konfliktu. Bezpečnostní experti EU budou i nadále sledovat vývoj situace na Blízkém východě a její dopady na Evropskou unii.
Komise posílí podporu členským státům při evakuaci a repatriaci, mimo jiné prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU a Koordinačního střediska pro odezvu na mimořádné události (ERCC). Zároveň posiluje spolupráci s leteckými a přepravními společnostmi.
Na 150 lidí je v Izraeli v důsledku konfliktu na jednotkách intenzivní péče
Od začátku konfliktu s Íránem bylo v izraelských nemocnicích v důsledku bojů ošetřeno 960 lidí, přes 150 z nich je nyní na jednotkách intenzivní péče. S odvoláním na izraelské ministerstvo zdravotnictví to dnes napsal server The Times of Israel (ToI).
Izrael a USA na Írán útočí od soboty, Teherán reaguje údery na Izrael i další země na Blízkém východě.
Trump uvedl, že operace proti Íránu postupuje rychleji, než USA plánovaly
Předpoklad trvání americké vojenské operace proti Íránu byl čtyři až pět týdnů, jde však rychleji, než bylo plánováno. Americký prezident Donald Trump to dnes uvedl ve svém prvním veřejném vystoupení od sobotního začátku války. Dodal, že USA mají v případě potřeby kapacitu pokračovat v úderech i déle.
„Už teď jsme podstatně napřed před našim časovým odhadem... Před začátkem jsme předpokládali čtyři až pět týdnů, ale máme kapacity pokračovat mnohem déle,“ řekl Trump v Bílém domě během ceremonie k uctění památky čtyř amerických vojáků, kteří zahynuli při íránských odvetných úderech.
Airbus v Jordánsku vyzvedne Čechy v úterý, druhý místo Egypta zamíří do Ománu
Český armádní airbus vyzvedne Čechy v jordánském Ammánu kvůli uzavření vzdušného prostoru až v úterý. Původně tam měl přistát dnes pozdě večer. Druhý větší letoun airbus, který měl podle původního plánu doletět do egyptského Šarm aš-Šajchu dnes v 19:00, místo toho zamíří na Krétu a následně do Ománu. Na briefingu to dnes v podvečer novinářům řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Změna souvisí s aktuálním vývojem situace, řekl ministr. V Egyptě měl airbus vyzvednout Čechy cestující z Izraele, ti by se ale na letiště nedostali včas, proto letadlo zamíří do Ománu. Z Prahy měl podle nového plánu větší airbus podle Macinky odletět dnes v 18:00, stejně jako jeden letoun Casa, který zamíří do Egypta.
Katar tvrdí, že sestřelil dva íránské bombardéry sovětské konstrukce Su-24
Katar dnes sestřelil dva íránské bombardéry sovětské konstrukce Su-24, informovalo podle agentury Reuters tamní ministerstvo obrany. Server zpravodajské televize Al-Džazíra zase napsal, že blízkovýchodní země zneškodnila také sedm íránských balistických střel a pět dronů.
Velká vlna útoků ve válce s Íránem teprve přijde, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že teprve přijde "velká vlna" útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident rovněž řekl, že Spojené státy zatím neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím.
Podle izraelského premiéra Netanjahua se blíží den, kdy Íránci budou schopni svrhnout diktátorskou vládu. Označil to za jeden z cílů úderů na Írán.
Putin v telefonátech s představiteli Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru a Bahrajnu naléhal na příměří s Íránem, uvedl Kreml.
Íránské revoluční gardy uvedly, že zaútočily na pět stovek cílů USA a Izraele
Íránské revoluční gardy dnes uvedly, že od začátku války v sobotu zaútočily na pět stovek cílů, které mají vazby na Spojené státy a Izrael. Napsala to agentura AFP. Revoluční gardy, které nejsou jedinou ozbrojenou silou v Íránu, rovněž tvrdí, že vypustily na 700 bezpilotních prostředků a stovky raket. Izrael a Spojené státy podnikají rozsáhlé údery na Írán, jehož odveta zasáhla řadu států na Blízkém východě.
Íránské revoluční gardy ve svém prohlášení tvrdí, že zaútočily na 60 strategických a 500 vojenských cílů, které mají nějakou spojitost se Spojenými státy a Izraelem. Tato čísla však nelze nezávisle ověřit.
Experti: Izraelsko-americký útok může urychlit íránské jaderné snahy
Pokud Írán zachová současný režim, může izraelsko-americká operace proti jeho jadernému programu paradoxně posílit hlasy volající po zrychlení obohacování uranu a získání jaderných zbraní, shodují se experti. Podle nich hrozí, že mohou vyvolat dlouhodobé regionální napětí.
Spojené státy a Izrael v sobotu zaútočily na Írán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo cílem, aby Írán nikdy neměl jaderné zbraně. V červnu 2025 zmíněné země zaútočily na íránská jaderná zařízení.
Dvojice letišť v Dubaji dnes večer částečně obnoví svůj provoz. Spojené arabské emiráty mluví o zvláštních letech pro cestující, kteří tam uvízli.
Česko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. Nepokládá ale za vhodné přesně sdělovat, o jaká půjde. Zmínil jen posílení bezpečnosti v ulicích prostřednictvím většího množství policejních hlídek. Nejsou nicméně indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl dnes Babiš novinářům.
Ministři ráno řešili situaci po víkendových útocích Spojených států a Izraele na Írán na Bezpečnostní radě státu, naopak neuskutečnilo se obvyklé jednání koaliční rady. Do pozadí pravděpodobně ustoupí i běžná agenda kabinetu, který má na programu například návrhy na zpřísnění úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušení nominačního zákona.
Česko podle Babiše posílí místa, kde by se teoreticky mohlo něco stát. V minulosti šlo v těchto případech například o některé ambasády či židovské objekty. „Ale nejsou žádné informace od služeb i ze sítí, těch komunit, že by něco hrozilo. Ale určitě posílíme tu bezpečnost v našich ulicích," uvedl předseda vlády.
Íránská odveta je podle Babiše slabší
Na Bezpečnostní radě státu se ministři zajímali o zapojení dalších států v konfliktu, řekl Babiš. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, doufejme, že ten konflikt nebude trvat delší dobu," uvedl. Íránská odveta je podle něj slabší, než jaká byla v loňském roce.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) řekl, že loňské údery na Írán zřejmě nebyly tak úspěšné, jak to vypadalo. „Proto jaderný program pokračoval, íránská strana při jednáních o tom nehovořila pravdu. Všechny zpravodajské agentury jednoznačně tvrdily, že situace je úplně jiná, než íránský režim tvrdí, a proto doporučily Izraelcům a Američanům, aby tyto preemptivní údery podnikli, protože hrozilo něco daleko děsivějšího," uvedl.