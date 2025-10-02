Developer chce ve středních Čechách vybudovat nové Říčany, část místních ale chce referendum
Před dvaceti lety koupila společnost Manghi Group ve středočeských Statenicích zámek s přilehlými pozemky. Na nich chce vybudovat novou čtvrť za 1,5 miliardy korun. To, jak bude projekt v obci vypadat, nyní určí referendum, které proběhne s nadcházejícími sněmovními volbami. Podle developera Danila Manghiho neovlivní referendum výstavbu samotnou.
Pozemky jste ve Statenicích koupili už dávno, proč se plánovaná výstavba rozbíhá až nyní?
K lokalitě mě původně přivedl otec, který v ní rozpoznal mimořádný potenciál, a to nejen kvůli strategické poloze v blízkosti Prahy. Statenice mu totiž připomněly rodnou Itálii. S investicí jsme přijali závazek vůči budoucnosti celé obce. Od samého počátku se řídíme jasným principem, tedy že nejprve investujeme do infrastruktury, která bude sloužit všem obyvatelům. Buduje se tedy vodovodní síť, kanalizace, čistírny odpadních vod a další klíčové služby. Teprve pak přijdou na řadu obytné projekty. Jde o přístup, který je sice časově náročnější a méně viditelný, ale považujeme ho za správný.
V průběhu let se proti výstavbě ozývali různí odpůrci, to s tím nesouvisí?
Kolem každého stavebního projektu vznikají přirozeně dvě strany, tedy zastánci i kritici. Je to zdravý projev demokratické společnosti. Naším cílem je vést otevřený a věcný dialog se všemi zúčastněnými stranami, který povede k nejlepšímu možnému řešení. Ale jak už jsem říkal, důvodem je to, že bez klíčové infrastruktury by projekt nemohl být dokončený. K její výstavbě přitom už nyní dochází.
Blíží se volby a s nimi i referendum, co se stane, když se v něm lidé vyjádří proti výstavbě?
Referendum jako takové nemá na výstavbu našeho projektu vliv a dokonce sami navrhovatelé tvrdí, že výstavbu podporují. Jde jim o občanskou vybavenost, kterou ale plánujeme i my. Budeme do ní investovat, navíc máme povinnost předat obci pro občanskou vybavenost rozsáhlý pozemek. Hledáme také spolu s obcí další zdroje financování z veřejných rozpočtů. Kombinací těchto zdrojů dostanou Statenice značný prostor pro rozvoj občanské vybavenosti .
Paralelně s budováním infrastruktury navíc připravujeme pozemky pro mateřskou a základní školu, plánujeme veřejný park a vytváříme prostory, kde se budou obyvatelé potkávat a trávit volný čas. Jsme také blízko zahájení výstavby supermarketu. Velmi problematická je ale druhá otázka. (První otázka referenda požaduje, aby obec poskytla maximální kroky pro vznik občanské vybavenosti, zejména pak základní školy. Druhá otázka se pak týká toho, jestli lidé požadují, aby výstavba v obci byla podmíněná vznikem přeložky místní silnice, pozn. red.).
V čem?
Zřejmě jí někdo formuloval tak, aby část nové výstavby ve Statenicích blokoval, ale výsledek by byl nakonec jiný. Pokud by odpověď na druhou otázku referenda byla ano, obec by se musela s takovým signálem občanů vypořádat. Pokud by ale podle něj postupovala, porušila by uzavřené smlouvy o spolupráci a ztratila by nárok na podstatnou část příspěvků do občanské vybavenosti i infrastruktury. Problémem je také to, že se druhá otázka referenda týká i dopravní stavby, jejíž přínos je diskutabilní, ale ani my, ani obec na ni nemáme vliv.
Mluvil jste o výstavbě infrastruktury a následně obytných domech. Co bude se zámkem?
Aktuálně intenzivně pracujeme na projektové dokumentaci. Dohodli jsme se také s obcí, že v okolí zámku bude méně bytových domů a naopak přidáme prostory pro občanskou vybavenost. Nyní projekt přepracováváme a očekáváme, že zhruba během roku 2026 budeme mít potřebná povolení a definovaný postup jednotlivých kroků záchrany zámku.
Obnova je ale do značné míry svázána s možností realizovat další části projektu, a to hlavně proto, že záchrana zámku bude finančně náročná a je třeba ji tak dotovat z obytných domů. Práce by ale měly začít v horizontu jednoho až dvou let, k plné obnově a znovuotevření ale dojde zhruba za patnáct až dvacet let. Zhruba tolik zabere i celý projekt. Chceme se na konci ohlédnout a vidět ve Statenicích místo, které může konkurovat lokalitám jako jsou Černošice nebo Říčany.