Developer CTP zvýšil příjem z pronájmu o více než patnáct procent | E15.cz

Developerská skupina CTP Group zvýšila loni do konce září hrubý příjem z pronájmu meziročně o 15,3 procenta na 227,8 milionu eur (asi šest miliard korun). Obsazenost budov, které firma vlastní, proti konci června vzrostla o procentní bod na 95 procent.

„Poptávka po logistických nemovitostech výrazně roste na všech našich trzích, tedy nejen v České republice, ale také v dalších zemích střední a východní Evropy, kde působíme. Zájem je především ze strany e-shopů a logistických společností. Neobáváme se ani o budoucnost automotivu, který patří k tahounům ekonomiky řady zemí střední a východní Evropy včetně České republiky,“ uvedl obchodní manažer CTP Jakub Kodr.

Plocha pronajímaných prostor CTP ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 5,6 procenta na 5,89 milionu metrů čtverečních. Podle majitele společnosti Remona Vose skupina místo skupování hal a pozemků preferuje vlastní výstavbu. „Nechceme stavět rychlé prefabrikáty, stavby by měly vydržet minimálně 50 let. Průmyslové budovy, na které se specializujeme, se naštěstí nemění tolik, jako například kanceláře nebo maloobchodní prostory,“ dodal Vos. Cílem společnosti je dosáhnout do roku 2023 deseti milionů metrů čtverečních pronajímatelných ploch a dále expandovat na současných i nových trzích.

Skupinu CTP Group založil Nizozemec Remon Vos v roce 1998 v České republice. Ta i nadále zůstává domácím trhem se zhruba třípětinovým podílem. Před pěti lety CTP vstoupila na další trhy v regionu. Kromě Česka působí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Polsku a nově v Maďarsku. Na začátku ledna developer oznámil, že od rakouské společnosti Eyemaxx koupil halu o rozloze 28.500 metrů čtverečních v průmyslovém parku poblíž Bělehradu. V Česku na konci června firma vlastnila 3,46 milionu metrů čtverečních ploch v 54 areálech.