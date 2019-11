Developeři se otevřeli novým technologiím v realitním byznysu | E15.cz

Technologické firmy zaměřené na vnášení nových technologií do realitního byznysu rychle rostou. Takzvaný proptech, jak se segment nazývá, proniká kromě kancelářských budov také do skladů a obchodních center.

Nové technologie nakupují velcí hráči typu Skanska Property, CPI nebo AFI Europe. Zájem majitelů nemovitostí vychází z boje o nájemce. Jen energetické úspory a udržitelnost už k přilákání firem nestačí.

„V budoucnu se kvůli vyšší konkurenceschopnosti budou muset ještě více zaměřit na nové funkce, jako jsou integrované systémy správy kanceláří pro nájemníky,“ uvedla Jana Prokopcová, vedoucí výzkumu ve společnosti CBRE.

Růst o stovky procent

V kancelářských budovách napojených na nové technologie lze z jediné mobilní aplikace rezervovat zasedací místnost, vyřešit parkování, objednat si dopravu, informovat se o návštěvách, objednat si jídlo nebo regulovat teplotu a osvětlení. Konkrétní čísla o svém byznysu sice žádný proptechový start-up neodhalil, ale vzestup hlásí všichni. Meziroční růst o stovky procent vykazuje v klíčových produktech třeba start-up Spaceti, který se podílí na digitalizaci správy kancelářských center.

„Připravujeme se na nové investiční kolo v příštím roce. Máme v něm ambici získat až deset milionů dolarů,“ řekl obchodní ředitel Spaceti Vít Hanuš. Do jeho start-upu už investoval fond Reflex Capital internetového byznysmena Ondřeje Fryce. „Spaceti považujeme za velmi perspektivní firmu ve velmi perspektivním oboru. Naše účast na dalším financování je vysoce pravděpodobná,“ sdělil Fryc.

Stálý růst poptávky

O čtyři sta procent vyrostl meziročně start-up Spaceflow. K jeho klientům patří velké realitní skupiny CPI či CA Immo. „Jsme aktivní na deseti trzích v Evropě, Asii a v Americe, přičemž jen v Praze budeme mít do konce roku 23 procent všech kancelářských budov v A třídě,“ sdělil Petr Boruta, marketingový manažer Spaceflow.

Dynamicky roste technologická společnost Sharry Europe, která spolupracuje s developery Skanska Property nebo AFI Europe. „Poptávka stále roste, a to i mezi vlastníky budov, kteří se nesnaží profilovat jako inovativní,“ poznamenal spoluzakladatel Sharry Europe Josef Šachta. Změny zasáhly též obchodní centra.

„Pod vlivem digitální transformace se mění i retail. Je to významná strukturální technologická změna, která jde ruku v ruce s proměnou moderních kamenných prodejen. Není tolik vidět, ale nakonec bude pro byznys daleko zásadnější,“ řekl Petr Bartošek, ředitel společnosti Yes-Research, jejíž aplikace umožňuje v centrech vidět výkon jednotlivých prodejen v reálném čase.

Nové technologie pronikají též do průmyslových nemovitostí. Například developer skladů P3 spolupracuje s laboratoří virtuální reality Virtuplex. Díky tomu se firmy mohou podívat například na to, jak budou vypadat jejich budoucí prostory.

Zámořská nepříjemnost

Mezi investory do nových realitních byznysů žije kauza amerického coworkingového gigantu WeWork. Po odložení vstupu na burzu a odhalení podivných transakcí se hodnota firmy výrazně propadla. „Situace WeWork ukazuje kromě řady manažerských pochybení také na ochabující ochotu investovat do sice inovativních, ale dlouhodobě ztrátových společností. Platí to pro start-upy v oblasti nemovitostí, avšak také obecně. Investoři do začínajících firem jsou opatrnější,“ uvedl Petr Kováč, partner oddělení transakčního poradenství ve společnosti EY. Přesto světové investice do realitních start-upů za letošní první pololetí vyletěly podle konzultantů z firmy CREtech na čtrnáct miliard dolarů. To je více než za celý předchozí rok.