Developerská společnost PSN koupila 15 činžovních domů. Pronajme je nebo prodá

„Loňský rok byl pro nás z pohledu akvizic velmi vydařený. I v letošním roce chceme utratit přes miliardu za akvizice nemovitostí v Praze, Brně a Pardubicích, a to nejen za činžovní domy. Pokud by se objevila jakákoliv jiná zajímavá nabídka, jako kdysi Tančící dům, City Empiria či Dům módy, které dnes patří do našeho kmenového portfolia nemovitostí, rozhodně se jí nebráníme,“ uvedl ředitel akvizic v PSN Pavel Citta.

Společnost v minulém roce uzavřela 23 kupních smluv za 1,3 miliardy korun. Většinu celkové investice tvořila akvizice 15 domů, zbývajících více než 200 milionů korun směřovalo podle mediální zástupkyně PSN Markéty Kukaňové na menší transakce či například na koupě pozemků.

PSN dokončuje v Praze 6 projekt BackYard Dejvice. V tom bude 40 bytů o dispozicích 1+kk a 2+kk od 14 do 52 metrů čtverečních. Kousek od pražské Letné dokončuje rekonstrukci secesního domu v ulici Na Výšinách. Ze 14 bytů a mezonetů od 1+kk do 3+kk a rozměrech od 23 do 109 metrů čtverečních jsou momentálně volné dva. Společnost pracuje také na rekonstrukci trojice měšťanských domů v Seifertově ulici, v přímém sousedství sídla společnosti. Letos tam bude dokončeno přes 60 bytů o dispozicích 1+kk až 3+kk a velikostech od 32 do 160 metrů čtverečních. Určené budou výhradně k nájemnímu bydlení. Součástí se stane také několik nebytových prostor, kde vzniknou obchody a provozovny služeb.

Aktuálně také realizuje projekt Vanguard Prague v Praze 12. Jde o přestavbu původní továrny na 150 loftů. V jejím sousedství vzniká také novostavba Ahoj Vanguard s 94 byty.

Společnost PSN působí na českém trhu od roku 1991, původně jako Pražská správa nemovitostí. Vlastní nemovitosti v Praze, Pardubicích, Hradci Králové a Brně. Mezi nejznámější patří například Tančící dům, Dům módy na Václavském náměstí nebo City Empiria na Pankráci. V poslední době se věnuje i výstavbě rezidenčních projektů, pracuje například na proměně továrního areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích. Do roku 2020 byl součástí jejího portfolia také obchodní dům Kotva. PSN je podle serveru Seznam Zprávy 84. nejcennější českou firmou a její hodnota se odhaduje na 3,3 miliardy korun.