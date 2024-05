Přitáhnout a udržet lidi v kancelářích se po covidových letech stává čím dál obtížnější. Firmy proto investují do svých kanceláří - mají být natolik pohodlné a příjemné, aby se lidem chtělo chodit každý den za kolegy do práce a nezůstávali jen s počítačem doma. Ukazují to i oceněné projekty osmého ročníku soutěže Kanceláře roku, která přinesla vítěze v deseti kategoriích.