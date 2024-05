Je to nevyužitý vzduch nad kolejemi, pokyvuje hlavou šéf Správy železnic Jiří Svoboda, když dochází na debatu o možném zastřešení nástupišť a kolejí na hlavním nádraží v Praze. Investiční skupina Penta, za jejíž developerskou činností stojí miliardář Marek Dospiva, by nad kolejemi chtěla postavit kanceláře, byty a další budovy a propojit kolejemi dosud rozdělené město. V jednání je i výstavba další budovy Národního muzea. Praha by tak mohla získat vlastní „muzejní oázu“ v samém centru metropole. Ministr dopravy Martin Kupka na e15 REsummitu 2024 projekt podpořil, dohoda se ale bude hledat roky.

Praha trvá na tom, aby na lukrativních pozemcích vznikla veřejná budova. „Nám jde zejména o veřejný zájem. Podobný projekt nad kolejemi londýnského Kingʼs Cross je považován za mimořádně úspěšný, protože se tam míchají různé funkce a je tu i hudební škola. Nečekejte, že město povolí kancelářskou čtvrť, která v šest večer zhasne,“ podotkl pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Smyslem projektu podle něj není koleje hlavního nádraží zastavět, ale vytvořit tam nový kus Prahy, který propojí první, druhou a třetí městskou část. Jedná se pro představu o pozemky o velikosti tří Václavských náměstí.

Jednání se dosud vedla s Národní knihovnou, podle Hlaváčka to dnes ale už na další budovu knihovny nevypadá. „Ten koncept se trochu změnil. Myslím si, že by se tam hodil nějaký významný vzdělávací hub, který by byl symbolicky propojen i s nedalekou Vysokou školou ekonomickou. Nyní probíhají jednání s Národním muzeem, což by mohl být nádherný koncept, taková muzejní oáza,“ doplňuje Hlaváček. Samotná instituce se ale k jednání vyjadřovat nechce. „Národní muzeum projekt samozřejmě sleduje, ale v tuto chvíli je opravdu předčasné ho jakkoliv z naší strany komentovat,“ reagovala mluvčí muzea Kristina Kvapilová.

Proces na sedm let

První fáze zástavby by se měla týkat území ležícího v blízkosti Žižkova, konkrétně v sousedství VŠE i projektu Churchill Square, který postavila také Penta. Šlo by o platformu, která by překryla nástupiště 5, 6 a 7 směrem k Žižkovu. Stávající zastřešení nad prvními nástupišti zůstane, je ostatně památkově chráněno a developer od něho bude muset patrně zachovat odstup. Později by se kolejiště mohlo zastřešit až k tunelům u Vinohradské ulice, podobně by mohlo vzniknout přemostění ve druhé části směrem k Florenci.

Koncepční studie zástavby kolejiště nad hlavním nádražím. Konkrétní podoba a velikost zástavby a jednotlivých budov by měla teprve vzejít ze soutěže.|Jakub Cigler Architekti

„Vnímáme to jako mimořádnou příležitost, jak přeměnit toto neatraktivní místo na pobytové,“ řekl ředitel developmentu Penta Real Estate Rudolf Vacek. Inspiraci by měla Praha podle něj hledat nejen na londýnských nádražích Kingʼs Cross nebo Liverpool Street Station, ale třeba i ve Vídni nebo Curychu. „Aktuálně žádný konkrétní projekt zastřešení neexistuje, je to pouze záměr. Jsme na začátku jednání a hledáme s městem společnou dohodu v lokalitě.“ Penta spolu s Českými drahami, se kterými utvořila pro tento účel společnost CR-City, už s podnětem na proměnu lokality a změnu územního plánu vyrazila na jaře na magistrát i na radnici Prahy 2.

„Je to proces, který odhaduji na šest sedm let. Však i o Kingʼs Cross se debatovalo nějakých dvanáct let,“ podotýká Hlaváček. K proměně celého území by se podle něj mělo přistupovat stejně jako při dostavbě Vítězného náměstí nebo Florence. Developer, České dráhy, Správa železnic, Praha, ministerstvo i památkáři musejí podle něj najít širokou dohodu, která by vyústila v konkrétní soutěžní zadání.

Se záměrem souhlasí i současné vedení ministerstva dopravy. „Stojíme před unikátním celkem a máme šanci ho pojmout tak, jak to udělali v zahraničí. Je to správný směr, který má mou velkou podporu. Symbolickým spojením všech aktérů dáváme nyní najevo, že ta debata začíná,“ potvrdil na e15 REsummitu šéf rezortu Martin Kupka. S Pentou už od loňského roku jedná Správa železnic, do debaty ale promluví i další aktéři. „Myslím si, že je to nadějný projekt, přece jen jde o nevyužitý vzduch nad kolejemi. To neznamená, že to bude mít investor se Správou železnic jednoduché,“ doplnil Jiří Svoboda. Jedno z nejnáročnějších jednání se ale povede zřejmě s památkáři.

Další unikátní zářez

Penta, která nedávno dokončila kancelářský komplex Masaryčka hned vedle stejnojmenného nádraží podle návrhu architekty Zahy Hadid, by si podobnou trofejní budovu dokázala představit i na zastřešeném hlavním nádraží.

„Já myslím, že bychom tuto ambici měli mít všichni, vždyť utváříme město pro další generace. Měli bychom umět přitáhnout ty nejlepší architekty a nebát se odvážných projektů,“ souhlasil Kupka, který ale druhým dechem dodal, že má přece jen výhrady k nedávno zveřejněnému vítěznému projektu na přeměnu odbavovací haly hlavního nádraží.

„Ten projekt nepochybně dozná změn,“ řekl ministr, který je podle svých slov příznivcem stávající odbavovací haly z konce sedmdesátých let. „To, co bylo zveřejněno, není dogma, nicméně ten ráz bychom rádi obhájili a zachovali,“ opáčil šéf Správy železnic Svoboda k návrhu dánského studia Henning Larsen Architects. Přestavba haly je nutná kvůli očekávanému významnému zvýšení počtu cestujících v příštích desetiletích, kdy se zde počítá se stanicí vysokorychlostní železniční tratě, ale i třeba i s novou linkou metra D.

Kromě odbavovací haly, kterou skrze Správu železnic financuje stát, se promění pod taktovkou pražského magistrátu i Vrchlického sady, které jsou nechvalně známé jako Sherwood. Město sem zavede tramvajovou trať, která od nádraží povede skrz park na Václavské náměstí a Vinohrady. I tam má Penta velké plány, nyní pracuje na nové budově na Vinohradské třídě, která nahradí zbouraný Transgas. Developer ale výrazně zasáhne do podoby centra Prahy i z druhé strany, na Masaryčku chce navázat přestavbou podstatné části Florence včetně autobusového nádraží.