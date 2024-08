Ostrava změnila směr a místo dolů do dolu se vrhá směrem k nebi. Stavba nového mrakodrapu, oprava toho starého, koncertní sál, nové divadlo nebo Černá kostka. To je jen malý výčet toho, co Ostravu v nejbližších letech čeká.

Největším projektem je mrakodrap Ostrava Towers Complex. Stavba má začít už za šest let a svou výškou 170 metrů předčí dosud nejvyšší brněnský AZ Tower o necelých 60 metrů. V architektonické soutěži zvítězilo v červnu dánské studio ADEPT a náklady na stavbu se mají pohybovat kolem tří miliard korun.

Podle původních plánů měla budova měřit 235 metrů a dokončena měla být v roce 2026. Po zjištění specialistů, že tamní jílovitá půda by tak vysoký mrakodrap neunesla, se plány změnily. Místo jednoho objektu tak budou na pozemku mezi Forem Nová Karolina a Frýdlantskými mosty stát domy dva. Kromě více než tří stovek bytů bude součástí i pětihvězdičkový hotel, wellness, nahoře vyhlídkové restaurace a dole obchodní partery.

„Pozemek jsme odkoupili od města Ostravy ve výběrovém řízení asi před třemi lety za cenu zhruba 60 milionů korun,“ uvedl mluvčí společnosti RT TORAX Group Jindřich Vaněk. Třímiliardový rozpočet, se kterým pracují nyní, se podle něj může v budoucnu změnit. „K ostré fázi stavby má dojít až za dva až tři roky. Teprve teď budeme organizovat výběrové řízení na zhotovitele, tudíž se částka bude zpřesňovat časem.“

Majiteli ostravské společnosti RT Torax Group, která mimo jiné investovala i do budovy Gate Nová Karolina v Ostravě nebo Premium Plaza v Karlových Varech, jsou Tomáš Häring a Radek Šnita.

Vítězný návrh podoby Ostrava Towers|ADEPT

Stavba mrakodrapu je financována z velké části z bankovního úvěru v kombinaci s vlastními zdroji společnosti RT TORAX. Příjem pak mají zajistit také prodejní nebo podnájemní smlouvy se společnostmi, které v budově budou sídlit. „S úpisem akcií nebo s něčím takovým prozatím nepočítáme,“ dodává Vaněk. S návratností investice a výnosem společnost počítá v horizontu patnácti až dvaceti let.

Ne všichni však mají na plánovanou výstavbu pozitivní pohled. Ředitel ostravského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Michal Zezula redakci e15 potvrdil, že NPÚ nezměnil svůj názor ze září roku 2021. Tehdy vyjádřil nesouhlas s výstavbou navrhované budovy. Kritizoval zejména „výrazný zásah do panoramatu památkově chráněného centra města v blízkých i dálkových pohledech“.

„Pokud se tento ambiciózní projekt povede uskutečnit, tak to bude určitě dobrý signál i pro další investory a developery. Takové stavby jsou vždycky ostře sledované, a pokud se ukáže, že je projekt úspěšný, tak to motivuje další investory, aby do Ostravy zamířili,“ kvituje ostravský primátor Jan Dohnal (ODS). „Samotný koncept i budova se mi osobně líbí, oceňuji, že se investoři vydali cestou mezinárodní architektonické soutěže,“ doplňuje.

Věžák podle Jiřičné

Kromě novostaveb se ale Ostrava vrhá i na rekonstrukce. Budova označovaná jako Ostravský mrakodrap či Věžák od architekta Jana Slezáka z roku 1968 odolala návrhu na bourání. Původně bytový dům, který se svou výškou 68 metrů držel ve své době status nejvyšší budovy v Československu, sloužil asi třicet let jako kancelářský prostor, posledních více než deset let byl však kvůli svým technickým problémům neobyvatelný.

Takzvaný Ostravský markodrap|profimedia.cz

Před měsícem město prodalo pozemek, budovu i závazný projekt na rekonstrukci společnosti First Skyscraper. Ta za něj zaplatila 55 milionů korun bez DPH. Závazný návrh rekonstrukce, který je v ceně balíčku, zpracovali architekti ze společnosti AI Design Eva Jiřičná a Petr Vágner. Budovu chtějí navýšit o pět metrů na více než 70 metrů a navrženo je 75 bytů, od malých 1+kk až po mezonetové byty v nejvyšších patrech. Kromě Ostravského mrakodrapu zpracovala společnost AI design i rekonstrukci kostela svaté Anny v Praze či novou oranžerii na Pražském hradě.

„Kvůli regulacím by dnes už takto vysoká budova v historickém jádru Ostravy nemohla vzniknout,“ popisuje Dohnal. „Od rekonstrukce si slibujeme, že to bude další dominanta města. Jednou z podmínek prodeje byla i volně přístupná vyhlídková plošina, terasa nebo restaurace,“ vysvětluje primátor, že by místo nemělo sloužit jen rezidentům.

Návrh rekonstrukce „Ostravského mrakodrapu“ od studia AI design|AI design

Divadlo Mír rozšiřuje svou kapacitu

Další ostravskou novostavbou bude nová scéna Divadla Mír spadající pod společnost Elieva, kterou vlastní herec Albert Čuba. Budovu bude navrhovat Andrea Jašková, architektka ze společnosti JA architekti. „Pozemek stál asi 14 milionů korun, cena stavby se bude pohybovat kolem 200 milionů korun,“ uvedla výkonná ředitelka divadla Veronika Kusá.

Spolu s budovou se bude stavět i parkoviště, to však bude financovat město Ostrava. Zde se mluví o částce milion korun. Podle producenta divadla Alberta Čuby pochází peníze na financování projektu z více zdrojů. Kromě půjček a dluhopisů zmínil i crowdfunding a investory.

Vizuály nové scény Divadla Mír|JA ARCHITEKTI a MMO/Jan Lipovský

Koncertní sál předběhl Brno i Prahu

V červenci v Ostravě začala výstavba nového koncertního sálu pro Janáčkovu filharmonii za 2,8 miliardy korun, náklady z velké části pokryje dvoumiliardový úvěr od Evropské investiční banky. Koncertní sál ve tvaru pouzdra na housle nabídne 1300 míst pro posluchače. Hotovo by mělo být v roce 2028. V projektu se kromě koncertního sálu objeví i divadelní sál, komorní sál, přednáškový multifunkční sál, zázemí pro orchestr, nahrávací studio, edukační centrum, restaurace i kavárna.

V architektonických kruzích patří ostravský koncertní sál mezi jednu z nejočekávanějších staveb světa a podle autorů by měl do Ostravy přilákat špičková hudební tělesa. Stejný cíl má i Praha s Vltavskou filharmonií a Brno s Janáčkovým kulturním centrem. Obě města jsou však teprve ve fázi přípravy a shánění peněz na financování.

Nový koncertní sál Janáčkovy filharmonie Ostrava|Janáčkova filharmonie Ostrava

Černá kostka zazáří už za tři roky

V roce 2027 má být dokončena také Černá kostka jako nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny. Na 16 tisících čtverečních metrech budou kromě učeben a studoven s 1,2 miliony knih také digitalizační laboratoře, kina i kreativní dílny pro nové technologie. Projekt vyjde na 2,6 miliardy korun, z čehož z dotace unijního Fondu pro spravedlivou transformaci má stavba 1,6 miliardy korun, město přispěje 150 miliony korun a zbytek má pokrýt rozpočet kraje. Budovu navrhl ateliér Kuba & Pilař architekti a slavnostní poklepání základního kamene proběhne už příští měsíc.

V témže roce by měla začít také rekonstrukce fotbalového stadionu Bazaly. Během druhé půlky tohoto roku proběhne také rekonstrukce koupaliště Vodní svět Sareza v centru Ostravy za 82,5 milionu korun. Podle Dohnala se v nejbližší době další rekonstrukce nechystají, a to ani v případě věže Nové radnice, která se minulý měsíc dostala na seznam národních kulturních památek.

Centrum digitalizace, vědy a inovací, tvz. Černá kostka, se v Ostravě přeci jen postaví. Podařilo se získat takřka dvoumilionovou dotaci.|MSK