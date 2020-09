East Gardens je zatím naším největším projektem, říká Egor Khlebnikov z developerské společnosti Getberg | E15.cz

Getberg směřuje své stávající i nové developerské projekty do blízkého okolí Prahy, kde lidé stále více oceňují kombinaci dosahu centra hlavního města s benefity vesnického života, kterou nabízí bydlení kousek od Prahy. Co nového chystá nyní?

Jste na trhu již několik let, můžete prozradit na co se specializujete?

Začínali jsme jako realitní společnost, kdy jsme se zaměřovali na prodej zajímavých nemovitostí, ale postupně jsme se i my sami stali developerem. Již od počátku směřování našich projektů jsme se rozhodli zaměřit na bydlení za Prahou, ale vždy s dobrým dopravním spojením. A tak jsme se stali specialistou na bydlení v okolí Prahy. Trend posledních let, který navíc umocnila pandemie covid-19 ukazuje, že stále více lidí chce jít z Prahy do klidnější lokality. Ale zároveň do lokality s dobrou infrastrukturou a občanskou vybaveností. To se nám potvrdilo u projektů Modrý Platan ve Vysokém Újezdu na Berounsku a v Unhošti na Kladensku. Naším aktuálním, a zatím největším projektem, je East Gardens ve Strančicích nedaleko Říčan.

Proč zrovna Strančice?

Strančice mají všechno, co potřebujete: od školky, školy, lékárny a fitness centra, přes tradiční hospodu až třeba po farmu, kde můžete mít ustájeného vlastního koně. Centrum obce se nachází jen pár minut chůze od projektu East Gardens. Nedaleko je to také do Říčan, které opakovaně vítězí v žebříčku společnosti Obce v datech a poradenské firmy Deloitte jako místo s nejvyšší kvalitou života. Ve Strančicích a nejbližším okolí najdete po celý rok spoustu příležitostí, jak načerpat novou energii. A vynikající je také dopravní spojení. Strančice leží přímo na vlakové trati do Prahy, pohodlná cesta na Hlavní nádraží trvá jen půl hodinky, vlaky jezdí třikrát za hodinu. V regionu se právě dokončuje cyklostezka a projekt "Do Prahy na kole". Cyklostezka a in-line dráha povedou z Kolovrat podél Říčanského potoka k Mlýnskému rybníku a poté do Světic a Mnichovic. Pokud dáváte přednost autu, tak jistě oceníte, že se poblíž nachází nájezd na dálnici D1, která vás zavede jak do centra Prahy, tak třeba do Brna.

Jak bude projekt East Gardens vypadat?

Projekt East Gardens nabídne celkem 89 jednotek, z čehož bude 41 řadových domů a 48 bytů. Předpokládané dokončení prvních domů je na Vánoce 2021. Devizou je také nadčasový exteriér a interiér. Použité materiály v sobě snoubí kvalitu i trvanlivost, díky které budou majitelům sloužit dlouhá léta. Pečlivě vybrané podlahy, obklady, dveře i sanita mají dobrý poměr cena/výkon.

Ideální bydlení pro nás znamená spokojený domov. Proto nehledáme jen kupce, ale budoucí sousedy. Lidi s podobným životním stylem, kterým záleží na místě, kde bydlí. Jednotné architektonické řešení považujeme za samozřejmost, bereme ale zodpovědnost i za vzhled okolí. Proto jsme se zavázali vysázet třešňovou alej, součástí projektu bude také nový park a zeleň chceme v podobě předzahrádek přinést až lidem pod okna.

Venkovská lokalita v blízkosti Prahy se ukázala být výhodná i v nedávné karanténě

Je to tak. V takovéto krizové situaci je to obrovská výhoda. Rodiny pak během karantény nejsou zavřeny v malých bytech v Praze, ale mohou se izolovat ve svém domku se zahradou a cítit se bezpečně a přitom komfortně. A i v případě bytu mimo Prahu je to výhoda, do přírody to lidé mají pár metrů, nemusejí cestovat přeplněnou hromadnou dopravou a podobně.

Takže není divu, že řada lidí dává přednost bydlení těsně za hranicemi Prahy, které s sebou nese i řadu dalších benefitů. Život v zeleném a klidném prostředí nezahlcuje neustálými vizuálními ani akustickými podněty jako ve městě, a je tak zdravější z hlediska psychické stability i nižšího množství stresorů. Bydlení za Prahou už neláká na nižší ceny, ale na kvalitní zázemí, služby a hlavně prostor. Mimo centrum si můžete dovolit větší byt nebo dům se zahradou v dobrém sousedství s veškerou občanskou vybaveností. Právě důraz na prostor, ať už jde o větší počet pokojů nebo snadný přístup k zeleni, potvrzují i aktuální studie zaměřené na to, jak koronavirová krize ovlivnila priority těch, kdo uvažují o koupi nemovitosti.

Co je podle vás klíčové při výběru místa bydlení?

Je to samozřejmě celý soubor důvodů, ale z naší zkušenosti je jedním z hlavních důvodů bezpečí. Podle statistik Centra pro výzkum veřejného mínění se 86 % Čechů v místě bydliště cítí v bezpečí. A důležitost tohoto faktoru mezi lidmi nadále stoupá. Ačkoli bezpečnost bydlení hrála při výběru lokality nebo nemovitosti roli vždy, letos se pochopitelně zvedla přímo skokově, a to nejen u nás ale v celé Evropě. Bezpečný domov, který odstíní nejen klasické problémy velkých měst, jako jsou kriminalita, anonymita nebo přelidněnost center, ale třeba také zdravotní rizika spojená s aktuální a dalšími možnými epidemiemi, znamená dnes podle výzkumů pro řadu rezidentů dokonce prioritu. Jednoznačnou souvislost mezi kvalitou bydlení a pocitem bezpečí dnes začínají významně respektovat už také obce a developeři.

Jak se společnosti Getberg v současnosti daří?

Daří se nám velmi dobře a plánujeme i přes nastupující krizi další růst. Pokud mluvíme o ekonomické stránce, pak letos bychom měli dosáhnout prodejů přes 600 milionů korun a příští rok s dalšími plány již míříme přes miliardu, a to již pouze z vlastních projektů. Z realitní společnosti jsme se během několika let stali plnohodnotným developerem se specializací na lukrativní lokality v okolí Prahy a realitní společnost zůstává synergickou součástí našeho byznysu.

