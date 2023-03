Musk má další sen. Město pro zaměstnance svých firem | e15.cz

Elon Musk rozjíždí další ambiciózní projekt. Chce vybudovat zcela nové město. Pro jeho výstavbu v americkém státě Texas již získal 1400 hektarů půdy. Ve městě by podle informací deníku Wall Street Journal žili a pracovali lidé z Muskových firem.

Pozemky v okresu Bastrop County, které má miliardář a jeho společnosti k dispozici, leží nedaleko města Austin v Texasu. Zprávu o koupi parcel, která cituje z pozemkových knih a dalších dokumentů, prověřil server CNN.com.

Pro technologické společnosti je takový postup novinkou. Vlastní město zatím žádná z firem nemá. Jeho vybudováním by se podle CNN.com mohl ještě posílit trend většího výkonu zaměstnanců.

Podle listu Wall Street Journal Musk chce, aby zaměstnanci jeho společností Boring.Co, Tesla a SpaceX, které mají své velké výrobní podniky poblíž Austinu, mohli žít v nových domovech s nižším než tržním nájemným. Projekt zatím zahrnuje plány na výstavbu více než 100 domů s odpočinkovými prvky, jako je bazén a venkovní sportovní areál.

Musk již v roce 2020 oznámil, že přesune ústředí automobilky Tesla a své bydliště z Kalifornie do Texasu. Jako důvod tehdy uvedl, že jej frustrují kalifornská omezení související s tehdejší pandemií covid-19. V loňském roce tak Tesla otevřela nový výrobní závod Gigafactory právě v Austinu. Zároveň zde již fungují Muskovy další firmy SpaceX a dopravně-tunelářská společnost Boring.Co.

Ta již, podle zprávy místního deníku Austin American Statesman, údajně jedná s městem Austin o možnosti výstavby tunelů. Katastrální záznamy z místa, které sousedí s Austinem ukazují, že Boring Co. zde poblíž řeky Colorado vlastní již 11 pozemků, kde byly během posledních tří let postaveny mobilní domy.

Texaská komise pro kvalitu životního prostředí je tak připravena na jednání o stavbě čističky odpadních vod. Plány k jednání předložila společnost LLC provázaná právě s firmou Boring Co. Firma v okrese vlastní pozemky pro komerční a bytové budovy. Zároveň je podle katastrálních záznamů majitelkou pastvin a zemědělské půdy. The Wall Street Journal uvedl, že Muskův tým již se zástupci okresu diskutoval o začlenění nového města do regionu Bastrop County. Okresní úřad ale tvrdí, že potřebnou žádost od Muska ani žádné z jeho firem zatím neobdržel.

Kdo je Elon Musk