„Životnost fondu skončí příští rok v červenci, je i dobrá doba na prodej nemovitostí, zájem je velký,“ řekl HN Sebastien Dejanovski, jeden z partnerů investiční společnosti Mint Investments. Ta zajišťuje správu prodávaných budov. Dejanovski odmítl sdělit další podrobnosti probíhající transakce včetně ceny prodávaných nemovitostí. Podle informací HN však jejich celková hodnota zřejmě přesáhne 200 milionů eur (asi pět miliard korun). Nejdražší je Forum Karlín, naopak nejnižší ohodnocení mají Keystone a Polygon, píše deník.

Fond získal Forum Karlín koncem roku 2018 za 52 milionů eur (v přepočtu 1,3 miliardy korun). Jeho cena podle HN od té doby vzrostla. Součástí komplexu je multifunkční prostor určený pro pořádání hudebních, společenských a odborných akcí, přilehlá moderní administrativní budova a sousední historický objekt někdejší kotlárny. V minulosti velkou přestavbou a do loňska v něm sídlilo nakladatelství Economia, vydavatel Hospodářských novin. Nyní v něm sídlí agenturní skupina Knowlimits.

Deník zmiňuje, že je možné, že se nemovitosti nakonec neprodají v balíku jednomu zájemci, ale jednotlivě. Mezi zájemce by podle informací HN měly patřit investiční společnost Wood & Company či finanční skupina PPF. Zájem by mohli mít i developeři Serge Borenstein a Jan Ludvík, kteří dříve blok budov vlastnili a dnes mají v Keystone kanceláře. Ani jedna ze stran nechtěla věc komentovat.

