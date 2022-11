I developeři se musí snažit. Kupující lákají na slevu z ceny bytu nebo parkovací stání zdarma | E15.cz

Stagnující realitní trh tlačí už i na zdánlivě neohrozitelné developery. V důsledku drahých hypoték, jejichž objem se meziročně propadl o 82 procent, lidé nestojí na nové byty fronty před prodejními místy a pouštějí se spíše do renovací svých stávajících domovů. Developeři se proto snaží ke koupi motivovat řadou bonusů. Nejoblíbenějším je podobně jako u jiných produktů akce „dva za cenu jednoho“, i když tím druhým prodávaným kusem nemyslí byt.

„Dynamika prodeje bytů je aktuálně opravdu nižší. V době vysokých úrokových sazeb proto umíme ocenit, když zákazník při první platbě uhradí více než dvacet procent z ceny bytu, popřípadě, když má volné prostředky a zaplatí celých sto procent. V takovém případě poskytujeme slevu z celkové ceny. Ta je pak výhodná oboustranně,“ vysvětluje šéf prodeje developerské společnosti Penta Jan Kalaš. Dodává ale, že pro většinu lidí stále vede cesta k vlastnímu bydlení pouze skrze hypotéku.

Právě drahé hypotéky jsou v současnosti nejčastějším důvodem, proč lidé o koupi bytu často vůbec nepřemýšlejí. Velká část developerů se proto rozhodla nabízet klientům vlastní výhodnější financování. „Zájem o naše projekty stále přetrvává, ale velkou překážkou koupě jsou drahé hypotéky. Právě proto bychom rádi vyšli klientům vstříc a připravujeme pro ně program dotované hypotéky s garancí nižších než tržních úrokových měr,“ uvádí investiční manažer ze společnosti DRFG Real Estate Ondřej Klička.

Stejnou cestou se rozhodla vydat i společnost Gartal, která k dotované hypotéce nabízí aktuálně i cashback, neboli vrácení až deseti procent z ceny nemovitosti zpět. „Funguje to tak, že v případě mimořádné splátky ji zhodnotíme fixním úrokem šest procent ročně ode dne připsání až do dne dokončení projektu. To může činit ve výsledku až desetinu hodnoty celé nemovitosti,“ říká obchodní ředitel ze společnosti Gartal Vladimír Tomaševský.

K samotnému zlevnění bytů ale developeři nepřistupují. „Málokdo z developerů, kteří mají financováno bankou, si může dovolit zlevnit ceníkové ceny. Developeři ale potřebují uskutečnit alespoň nějaké prodeje, což pro ně znamená mnohem větší úsilí i investice do marketingu. Stále častěji se proto snaží motivovat zákazníka ke koupi různými bonusy. V nabídkách jsou například garáže zdarma nebo příspěvky na vybavení,“ říká obchodní ředitel společnosti Home Portal Jan Vitvera. Připomíná také i nadále rostoucí ceny stavebních materiálů, které prostor pro slevy rovněž zužují.

Motivační bonusy se navíc týkají stále většího podílu trhu. Do svých nabídek je zařazují už i velcí hráči. „Podle našich průzkumů aktuálně jen 42 procent novostaveb nenabízí žádnou slevu nebo bonus,“ dodává Vitvera, jehož tým čerpal z nabídek stovky developerů v nabídce Home Portalu. Vedle dotací na hypotéku nebo výhodnějšího financování je nejpopulárnějším bonusem nabídka byt plus garáž zdarma.

„Během léta jsme jako motivaci ke koupi nabízeli klientům zdarma parkovací stání k vybraným bytovým jednotkám. Pobídka se nám osvědčila, a proto jsme se rozhodli nyní s blížícími se Vánoci k nákupu bytu dávat voucher na jeho vybavení dle vlastního výběru,“ říká obchodní ředitel společnosti V Invest Tomáš Drábek. U vybraných projektů poskytuje stejný bonus skrze svou partnerskou společnost i Skanska Residential.

Vláda zastropovala ceny energií. Podívejte se ve videu, jakou úsporu to pro domácnosti znamená

Video se připravuje ... Drahé energie a zastropování cen • VIDEO Videohub

Balíček „dva za cenu jednoho“, tedy byt i garáž za cenu bytu, se objevuje i v jiných variantách. Developeři častěji nabízejí byty, které již disponují kuchyňským koutem v ceně nebo v reakci na současnou energetickou krizi také dodávají do projektů tepelná čerpadla nebo solární panely, se kterými původní návrh nepočítal. Cena bytu ale zůstává stejná.

„Developerské projekty byly až do nedávna koncipovány na plyn, protože byl ve své době nejlevnější komoditou. Veškeré naše projekty nyní předěláváme na jiné zdroje vytápění. Dávají se tepelná čerpadla, fotovoltaika, solární kolektory,“ vysvětluje Josef Molnár, specialista společnosti Magus EDH, která se specializuje na energetická řešení budov. Dodává, že šetrnost bydlení a úspora energie dnes zajímá úplně každého a ve výběru bytu hraje důležitou roli.