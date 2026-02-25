Garsonka za tři miliony, krcálek za dva a půl. Ceny malých bytů atakují rekordy
- Malé znamená levné jen v konečném důsledku, ceny u malých nemovitostí za metr čtvereční jsou totiž zpravidla nejvyšší.
- Malé byty se přitom prodávají nejrychleji – rozhoduje nižší absolutní cena a investiční potenciál.
- Vysoké cenovky už nejsou jen pražskou záležitostí, drahé garsonky a 1+kk se objevují napříč regiony.
Bytová krize je dnes nejlépe vidět, když se člověk podívá na nabídky na realitních serverech. Ilustrují ji i ceny u těch nejmenších jednotek, ty do šestnácti metrů čtverečních podle zákona ani nejsou bytem. Z analýzy portálu Sreality vyplývá, že loni byly právě byty do třiceti metrů čtverečních nabízeny v průměru za 131 909 korun za metr čtvereční, zatímco ty mezi padesáti a osmdesáti metry vycházely v průměru na 96 949 korun za metr. Podívejte se s námi do aktuálně nabízených mikrobytů na portálu Sreality.
Praha-Hloubětín
Byt v pražském Hloubětíně |
Byt 1+kk se nachází v Praze 9, tedy mimo širší centrum. Přesto se tu garsonka prodává za 2 990 000 korun. Rozlohou má neuvěřitelných jedenáct metrů čtverečních, na kterých se nachází obývací pokoj s kuchyňskou linkou, úložným prostorem a místem na rozkládací postel. Součástí je také koupelna se sprchovým koutem. Nemovitost je navíc z roku 1960, navíc je mimořádně nehospodárná. Samotný byt je pak v přízemí.
Praha-Ruzyně
Nabízený byt na portálu Sreality v pražské Ruzyni |
Nabízený byt v pražské Ruzyni je součástí dvoupatrové bytovky. Navíc má parkovací stání a také vlastní zahradu, která má dokonce 42 metrů čtverečních. Samotný byt ale není ani poloviční. Jde o patnáct metrů čtverečních. Navzdory pravidlu o velikosti je nicméně nemovitost kolaudována jako byt. Nachází se ve druhém patře mimořádně nehospodárné budovy a jeho cenovka začínala na 5 497 000 korun. Nyní je o půl milionu nižší.
Brno
Nabízený byt na portálu Sreality v Brně |
Hlavní město dlouho platilo za to nejdražší, Brno ho ale v cenách bytů pomalu dotahuje. Podle zakladatele developerské společnosti Domoplan Tomáše Vavříka překonají ceny v moravské metropoli 250 tisíc za metr čtvereční, a to zhruba do pěti let. Byt 1+kk v brněnských Černovicích má dnes nabídkovou cenu 3 800 000 korun, prostor má přitom pouhých dvacet metrů čtverečních. V ceně je ale také sklep.
Ostrava
Nabízený byt na portálu Sreality v Ostravě |
Tentokrát dvacet metrů čtverečních v Ostravě-Porubě. Byt je po rekonstrukci a má navíc balkon o rozloze dva metry čtvereční. I v Ostravě ale mají byty dřív nemyslitelné cenovky. Byt je prodáván jako investiční, podle inzerátu si ho tak lidé kupují už s nájemcem. Cenovka je 2 450 000 korun.
Plzeň
Nabízený byt na portálu Sreality v Plzni |
Byt s rozlohou dvacet metrů čtverečních se nachází v lokalitě Plzeň-Bory. Jde o panelový dům ze sedmdesátých let, který je v dobrém stavu, dokonce s úspornou energetickou náročností. Naproti je obchodní centrum. Nabídková cena bytu se vyšplhala na 3 090 000 korun.
Ústí nad Labem
Nabízený byt na portálu Sreality v Ústí nad Labem |
Byty v Ústí nad Labem spolu s Mostem, Chomutovem, Teplicemi a s Karvinou zpravidla patřily mezi ty nejlevnější. Cenovky nyní ale začínají jinde než kdysi. Byt o velikosti dvacet metrů čtverečních a dispozici 1+kk se nachází v panelovém, mimořádně nehospodárném domě. Náleží k němu také sklep. A cena? 2 350 000 korun.
Zlín
Nabízený byt na portálu Sreality ve Zlíně |
Malé byty se prodávají také ve Zlíně, ostatně Tomáš Baťa tu kdysi razil malé domky. Co se dispozic týče, nabízený byt má dispozici 1+kk, plocha je velká čtrnáct metrů čtverečních. Na nich lze najít vstupní chodbičku, koupelnu s WC a oknem a pokoj s kuchyní. Cena je 2 350 000. Byt se nachází v pátém patře, a to v samotném centru města.
Karlovy Vary
Nabízený byt na portálu Sreality v Karlových Varech |
Sedmé patro panelového domu v Karlových Varech ukrývá garsonku s užitnou plochou dvacet metrů čtverečních. V zásadě jde o jednu místnost s kuchyňským koutem. Nachází se asi pět minut od slavného hotelu Thermal a výhled má orientovaný do lázeňských lesů. Byt je také po rekonstrukci, nicméně jde o mimořádně nehospodárnou budovu. Cena je 2 180 000 korun.
Lipno nad Vltavou
Nabízený byt na portálu Sreality v Lipně nad Vltavou |
Jihočeské město je plné drahých nemovitostí. Zpravidla jde o hotely, které lákají na víkend u jezera nebo ve stezce korunami stromů. V posledních letech přibyly také apartmány; tento má velikost 1+1 a nachází se ve druhém patře budovy, která prošla rekonstrukcí. K apartmánu o šestnácti metrech čtverečních náleží vybavení a jedno parkovací stání. Cenovka je 3 590 000.