Grandhotel Pupp otevírá tajný bar Splendid. Inspiroval se Jamesem Bondem a filmem Casino Royale

Legendárního karlovarský Becher’s Bar v prostorách Grandhotelu Pupp získal nový přírůstek v podobě odděleného baru Splendid. Prostor pro 35 hostů je přístupný pouze na rezervaci a vstup do něj vede přes neoznačené dveře. Inspirací pro nový koncept se stala bondovka Casino Royale, jejíž scény byly natáčeny přímo v Grandhotelu Pupp. Právě v tomto filmu nesl hotel fiktivní název „Splendid“, který se stal základem pro pojmenování nového baru. Bar se symbolicky otevírá právě 28. května, v den, kdy by oslavil narozeniny spisovatel Ian Fleming, autor Jamese Bonda.

„Splendid je v podstatě bar v baru, který bude v provozu o pátcích a sobotách. Jedná se o prostor s vlastní nabídkou, jež je odlišná od menu Becher’s Baru,“ popisuje Vítězslav Cirok, barový manažer Puppu. „Vytvořili jsme dvanáct koktejlů odkazujících na Jamese Bonda a snímek Casino Royale, který se v Puppu natáčel,“ představuje Cirok čerstvou barovou novinku v Karlových Varech.

Bar Splendid přináší kontrast k tradičnímu Becher’s Baru – minimalistický interiér, tlumené světlo a atmosféru bondovského světa. Signature koktejl je podáván ve sklenici z kolekce Splendid od Moseru. Tyto sklenice zdobí i interiér baru.

Nový bar Splendid v Grandhotelu Pupp | Zdroj: e15 Michael Tomeš

Splendid patří mezi nejvýraznější křišťálové kolekce na světě. V roce 1947 byla kolekce věnována jako svatební dar budoucí britské královně Alžbětě II., která si ji natolik oblíbila, že k 60. výročí sňatku dostala další kusy z tohoto nápojového souboru.

„Splendid není jen bar, ale prostor, kde se potkává řemeslo, příběh a zážitek. Host tu vstupuje do jiného světa,“ říká generální ředitel Jindřich Krausz. Do baru se vchází po stisknutí výtahového tlačítka. Host ale nikam neodjede, otevřou se mu druhé dveře do skrytého prostoru s barem inspi­rovaným bondovkami.

Nový a hravě utajený bar Splendid vzdává hold bondovkám. Vždyť se tu také jedna z nich natáčela. | Zdroj: e15 Michael Tomeš

Rekonstrukce Puppu pokračuje

Pupp prochází dlouhodobou celkovou rekonstrukcí, letos se dokončila další etapa, díky níž se zrodily desítky pokojů v novém stylu v části nazvané Riverside. V Puppu byly postupně obnoveny historické prvky, jako je recepce na původním místě z počátku 20. století, a interiéry byly doplněny například o skleněný bar se zlatými plátky a téměř tunový křišťálový lustr. Designéři spolupracovali s českými značkami.

Pupp už dávno není jen Grand­restaurant a Café. Naproti před třemi lety vznikl „mladší sourozenec“ – hotel Quisisana s novou restaurací Meat & Bone Steakhouse. Quisisana nabízí trochu jinou atmosféru a zároveň výhled na celý protilehlý areál Puppu. Za posledních sedm let, kdy hotel vlastní skupina Creditas olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka, vyrostl v tržbách o více než sto procent, ročně jeho branami projde zhruba sedmdesát tisíc ubytovaných a další tisíce návštěvníků restaurací či barů.

Generální ředitel hotelu Jindřich Krausz | Zdroj: e15 Michael Tomeš