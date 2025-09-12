Skleněná kostka, současné umění a v zádech brutalistní hotel. Praha má novou galerii
V Praze stále chybí galerie, které by v moderním prostředí představovaly současné umění. To má nyní částečně napravit nová galerie Kodl Contemporary, která poprvé otevřela své dveře v pátek. Kromě nevšedního umění nabízí i fascinující architekturu – skleněnou kostku, která sousedí s významnými budovami moderní Prahy.
Kodl Contemporary otevřel v pátek a první expozicí, kterou je možné v tomto prostoru vidět, je Bod 0. Stojí za ní kurátor Jan Kudrna, který ji koncipoval jako symbolický předěl. Výstava se dívá zpět, a shrnuje dosavadní činnost Kodl Contemporary.
Na výstavě jsou k vidění například díla skláře Lukáše Nováka, sochaře a designéra Michala Cimaly, výtvarníka Jakuba Matušky alias Maskera, malířů Lubomíra Typlta, Pavly Malinové či Denisy Krausové, fotografky Alžběty Jungrové či výtvarnice Moniky Žákové. Sklo tu má ale například i Rony Plesl.
„Usilujeme o to, aby se prostor zapsal mezi přední evropské galerie současného umění, které propojují uměleckou tvorbu, sběratelství a veřejný kulturní dialog,“ říká Jakub Kodl, galerista, který stojí za celým projektem.
Na samotnou kostku navazuje také lobby Fairmontu, která je svou vlastní galerií. Majitelé sem umístili nespočet děl, těch původních i novodobých, lobby hotelu je proto volně průchozí a otevřené lidem zvenčí.
Jeden autor pak lobby hotelu a kostku spojuje, a to Martin Janecký. Zatímco v galerii je k vidění jeho skleněná socha Posledního myslitele, ve Fairmontu je na stálo jeho dílo Domovní znamení Prahy. Ty odrážejí skutečné motivy z metropole, které umělec vytvořil z opalínového skla.
Vznik skleněné kostky
Kdysi tu na místo kostky stával dům. Zmizel ale spolu s mnoha dalšími, když se na přelomu devatenáctého a dvacátého století boural pražský Josefov. Ve stopě místního nárožního domu, navrhl architekt Marek Tichý právě skleněnou kostku. Tichý zastřešil rekonstrukci hotelu Intercontinental, jenž se po miliardové investici Pavla Baudiše, Eduarda Kučery a Oldřicha Šlemra změnil na hotel Fairmont.
Skleněná kostka na nároží pařížské ulice a Dvořákova nábřeží je součástí úprav venkovní částí hotelu, která je soukromá, ale i veřejná. Vznikl tu například podchod směrem k řece, díky němuž není potřeba překračovat vytíženou silnici.
Skleněná kostka mohla mít mnoho funkcí, nakonec ale zvítězil záměr Jakuba Kodla. A stejně jako někdejší Intercontinental chtěl být branou do západního světa, nová galerie chce být branou, která do Prahy přivádí světové umění. „Naší ambicí je být galerií, která propojuje místní umělce s mezinárodní scénou,“ líčí Jakub Kodl.
Čtvrtá generace Kodlů
Ten je představitelem už čtvrté generace jedné rodiny, která je známá pro podporu umění. Například pradědeček Jiří Kodl byl malíř, architekt, sběratel a člen spolku Mánes. Cílem jeho vnuka je přinést do Prahy živý prostor, který poskytne útočiště pro setkávání umělců, sběratelů, kurátorů i širší veřejnosti. „Chceme být jakýmsi mostem mezi českým uměním a světem,“ dodává Kodl, který věří, že Praha má světové scéně co nabídnout.
Fasáda je transparentní díky sklu, což umožňuje kolemjdoucím nahlédnout dovnitř. Byla by ale škoda nepodívat se dovnitř. Vnitřní prostor navrhl umělec Marek Ther. Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého pracuje s vizuálním uměním, je ale známý i jako autor experimentálních filmů.