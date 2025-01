Investice do komerčních realit byly loni vysoké. Letos však mají být ještě vyšší

V loňském roce hodnota investic do komerčních nemovitostí v ČR meziročně vzrostla o desítky procent a pohybovala se okolo 1,8 miliardy eur (zhruba 45 miliard korun). Šlo tak o druhou nejvyšší sumu za posledních pět let. V letošním roce by pak investice podle dat realitně-poradenských společností měly být ještě vyšší a mohly by se pohybovat okolo předcovidového průměru 2,5 miliardy eur (63 miliardy korun). Jenom v prvních dvou měsících může výše investic do českých nemovitostí dosáhnout zhruba poloviny celkového loňského objemu. Zájem by letos měl být podobně jako v roce 2024 hlavně o kanceláře a maloobchodní plochy.