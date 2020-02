Investiční byty jsou jen mýtus, říkají developeři | E15.cz

Ředitel Asociace developerů České republiky Tomáš Kadeřábek hovoří mimo jiné o „sektorové dani“, která má na jeho odvětví negativně dopadnout. Označuje tím záměr ministryně financí Aleny Schillerové, který by umožnil obcím a městům zvedat daň z nemovitosti relativně výše v lokalitách s továrnami nebo průmyslovými celky.

„Jedná se fakticky o sektorovou daň, která se následně promítne do koncových cen, které zaplatí spotřebitel,“ varuje Kadeřábek. „Pokud by obce a města měly zásadnější příjem z daní, které produkuje jejich katastr, jednalo by se o lepší řešení,“ dodává manažer. Schillerová ale argumentuje, že Česko má obecně nízké daně z nemovitých věcí, za což stát kritizují i mezinárodní organizace.

„Pokud se poukazuje na nízkou jednu daň, je ovšem otázkou, zda jiné daňové zátěže nejsou naopak vyšší,“ tvrdí Kadeřábek.

Situaci na českém realitním trhu podle zástupce developerů nezlepší ani další návrh z dílny ministerstva financí. Ten má o deset let prodloužit časový test, tedy období, během kterého by lidé museli zaplatit daň z příjmu při případném prodeji nemovitosti. Opatření má přispět k omezení spekulací na cenu nemovitostí.

„Posuňme časový test, třeba na patnáct let, vždyť se to přežilo a uvolní se trochu trh s byty,“ řekla nedávno Schillerová v pořadu Otázky Václava Moravce.

„Takzvané investiční byty jsou ale jen mýtus. Nejde o nic jiného než o nájemní byty. Jedná se de facto o jednu z forem úspory lidí. Ti byty kupují například pro své děti – a do doby, než v nich budou bydlet, je pronajímají, nebo kteří je kupují jako formát ‚penzijního pojištění, a také je pronajímají,“ popisuje Kadeřábek.

„Prodloužení daňového testu z 5 na 15 let trh s nemovitostmi nijak pozitivně neovlivní, protože lidé, kteří dnes byty kupují pro sebe, je kupují s delším časovým horizontem. Změna však nejvíce dolehne na běžné spotřebitele, kteří z jakýchkoli důvodů budou potřebovat svůj byt prodat před uplynutím lhůty, například kvůli rodinným důvodům, stěhování a podobě,“ dodal Kadeřábek.

Podle loňského průzkumu deníku E15 mezi developery a poradenskými firmami třetina až polovina nových bytů nekončí u koncových uživatelů, ale u investorů a spekulantů na růst cen. „Čím blíže centru města, tím se podíl investičních bytů v projektu zvyšuje. Obecně se dá říci, že na investici je pořizováno zhruba třicet až čtyřicet procent nových bytů,“ uvedl tehdy Petr Hána, realitní manažer v poradenské společnosti Deloitte.

„Podíl investičně kupovaných bytů v posledních letech roste,“ dodal ředitel prodeje společnosti Skanska Reality Lukáš Maděra. Zdaleka ne všechny byty koupené investory jsou však prázdné.

Podle realitních odborníků je velká část určená právě k dalšímu pronájmu. Přesná čísla o bytech pořízených na investici ale scházejí. Podle informací z trhu se jejich podíl pohybuje mezi třiceti až padesáti procenty.