Investoři masivně skupují nemovitosti. Do těch komerčních nalili násobně více

Investice do českých komerčních nemovitostí dosáhly v letošním prvním pololetí téměř 52 miliard korun (2,1 miliardy eur), což bylo meziročně o 187 procent více. Ve druhém čtvrtletí fondy a skupiny uzavřely smlouvy na nákup realit za přibližně 15,8 miliardy korun (600 milionů eur). Nejvíce investovaly do průmyslových nemovitostí a následně do kanceláří a hotelů. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Cushman & Wakefield.