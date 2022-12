J&T postaví v Bratislavě mrakodrap. Bude patřit mezi nejvyšší v EU | E15.cz

Bratislava by se mohla zařadit mezi města s nejvyššími stavbami v Evropě. Developer J&T Real Estate totiž zvažuje přepracování svého projektu East Tower v centru slovenské metropole, píše server Index.sk . Mrakodrap vysoký 250 metrů by byl s náskokem největší stavbou na Slovensku a čtvrtou nejvyšší budovou v Evropské unii.

Projekt East Tower, který má vyrůst u bratislavského mostu Apollo, měl být původně kancelářskou budovou, dokončení stavby bylo plánované na rok 2024. Stavba měla mít 25 podlaží a tyčit se do výšky necelých 102 metrů. Nyní J&T zvažuje, že by jej přepracovala na bytový dům s výškou až 250 metrů. „Na místě projektu East Tower ověřujeme další možnosti, jak co nejlépe využít cenné území rychle se rozvíjejícího moderního centra Bratislavy,“ řekl slovenským Hospodárským novinám mluvčí developera Daniel Suchý. Zvažovaná stavba by podle něj vyhověla i platnému územnímu rozhodnutí.

Nová výšková budova má vzniknout v rámci projektu Eurovea City na břehu Dunaje mezi Starým mostem a mostem Apollo. V okolí rostou i další věžáky s výškou přes sto metrů. Samotná J&T Real Estate v lokalitě staví budovu Eurovea Tower. Ta bude mít 168 metrů a 46 poschodí, jako jediná na Slovensku tím má splnit formální kritéria pro mrakodrap. Obvykle se tak označují stavby, které mají přes 40 pater a jsou vyšší než 150 metrů.

Panorama takzvaného bratislavského Downtownu může brzy doplnit další, podstatně vyšší stavbaAutor: profimedia.cz

Pokud by East Tower dosáhla výšky 250 metrů, zařadila by se za varšavskou Varso Tower, která je s 310 metry nejvyšší budovou v EU, a těsně za frankfurtské mrakodrapy Commerzbank Tower a Messeturm.

Nejvyšší budovy v Česku za evropskou špičkou výrazně zaostávají. Primát v současnosti drží brněnská AZ Tower se 111 metry a 30 nadzemními podlažími. Překonat ji chce v příštích letech hned několik staveb. V pražských Nových Butovicích by se měl začít stavět věžák Top Tower, jehož podobu navrhl umělec David Černý. Věžák developera Trigema má vyrůst do výšky 135 metrů.

Překonat jej chce společnost RT Torax, která přede dvěma lety oznámila záměr vybudovat v Ostravě věžák o výšce přes 230 metrů. Geologický průzkum podloží ale ukázal, že na místě nelze postavit budovu vyšší než 175 metrů. I tak by se ale Ostrava Tower, jak se projekt nazývá, měla stát jediným českým mrakodrapem.