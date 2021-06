Japonci napodobili efekt Eiffelovy věže. Navrhli mrakodrap zářící nad vodou | E15.cz

Zaujmout tak, jako to dělá Eiffelova věž. K tomu směřuje design New City Center Landmark, monumentální plovoucí věž, která má ozdobit zátoku ve čtvrti Čchien-chaj-wan v Šen-čenv Číně. Vítězný návrh, který stvořila japonská firma Sou Fujimoto Architects, počítá s 268 metrů stavbou skládající se z 99 prvků připomínajícím menší věže. Návrh má symbolizovat budoucnost společností ve věku rozmanitosti.

Samotná čtvrt Čchien-chaj-wan zaznamenala v poslední době obrovský urbanistický a architektonický rozvoj. Právě proto vznikla architektonická soutěž o nejlepší návrh, který by do čtvrti nejlépe zapadal. Autoři návrhu si položili otázku: Jaký význam by měla nová věž ve 21. století mít? Jak by měla vypadat, aby zaujala podobně, jako to dělá Eiffelova věž?

Výsledkem je návrh, který připomíná vzdušné město budoucnosti, jiní si pod týmž návrhem představí ve vzduchu zavěšenou fontánu. V podstatě se však jedná o závěsnou strukturu, která se podobá vznášejícímu se souostroví.

Vyhlídková plošina věže má fungovat jako prostor pro výstavu prostorových objektů, ale i pro odpočinek, o který se postará restaurace a kavárna. Jako celek věž vypadá, jako by se vznášela ve vzduchu. Je konstruována především z oceli, uhlíkových vláken, kevlarových lan a betonu.