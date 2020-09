Superrychlé výtahy zvládnou pokořit i 70 kilometrů v hodině | E15.cz

Do výšek několik set metrů dokáží vyjet za pár desítek vteřin. Řeč je o výtazích, které se nacházejí především v útrobách supermoderních mrakodrapů. Ty nejrychlejší zvládnou pokořit i hranici sedmdesát kilometrů za hodinu. Podívejte se na deset nejrychlejších z nich.

10. Jin Mao Tower

Po dokončení prací v roce 1998 se mrakodrap Ťin Mao na deset let stal nejvyšší budovou v Čínské lidové republice. Překonán byl mrakodrapem Shanghai World Financial Center, se kterým nyní sousedí. Ťin Mao měří 421 metrů a jezdí v něm 130 výtahů. Nejrychlejší z nich, postavený japonskou společností Mitsubishi, vyvine rychlost 32,7 kilometrů za hodinu. Cesta z prvního do posledního patra tak trvá asi 46 vteřin.

9. John Hancock Center

Druhý nejrychlejší výtah v USA se nachází v chicagském John Hancock Center. Cesta na vrchol 344 metrů vysoké budovy (s anténou 457 metrů) zabere pouhých 38 sekund. Maximální rychlost dosahuje 32,9 kilometrů za hodinu. Rychlejším výtahem disponuje pouze One World Trade Center, které stojí na místě „dvojčat“ zničených při teroristických útocích v roce 2001.

8. China World Trade Center Tower III

Pekingský mrakodrap, který připomíná výše zmíněné teroristy zničené WTC, je se svou výškou 330 metrů stále jednou z nejvyšších staveb v Číně. V budově postavené v letech 2005 až 2010 se nachází 41 výtahů od společnosti Schneider Group. Nejrychlejší zdolá deset metrů za sekundu, jdete tedy rychlostí až 36 kilometrů v hodině. Cesta z přízemí do 64. patra z celkových 79. trvá zhruba 33 sekund.

7. Shanghai World Financial Center

Shanghai World Financial Center měří 492 metrů a je to teď jedenáctá nejvyšší budova světa. V útrobách skrývá kanceláře, hotel, nákupní středisko a 31 výtahů firmy ThyssenKrupp. Nejsvižnější z nich jezdí rychlostí 36 kilometrů za hodinu a pasažéry přepraví z nejnižšího do nejvyššího patra za 49 sekund.

6. Sunshine 60

Japonský mrakodrap Sunshine 60 se může pyšnit výtahy od společnosti Mitsubishi. Od roku 1991, kdy byla stavba dokončena, do roku 1993 dokonce držel rekord za nejrychlejší výtah na světě. Sedesát pater, která se v necelých 240 metrů vysokém tokijském mrakodrapu nachází, zvládnou výtahy za 24 sekund. Dosáhnou přitom rychlosti 36 kilometrů za hodinu.

5. Burj Khalifa

Současná nejvyšší stavba nemůže v seznamu chybět. Celkem 828 metrů vysoký mrakodrap Burdž Chalífa se pyšní několika unikáty. Jedním z rekordů je i nejdelší vzdálenost mezi prvním a posledním patrem. V celé budově je celkem 57 výtahů. Nejrychlejší z nich je produktem americké firmy Otis a cestujícím předvede, jaké to je jet výtahem dosahujícím 36 kilometrů v hodině.

4. Yokohama Landmark Tower

Jedny z nejrychlejších výtahů světa se nacházejí opět v hlavním městě Japonska. Konkrétně v tokijském mrakodrapu Yokohama Landmark Tower. Do roku 2004 byly dokonce nejrychlejšími na světě. Instalovala je japonská společnost Mitsubishi a jezdí maximální rychlostí 45 kilometrů za hodinu. Tímto tempem zvládnou urazit 69 pater za čtyřicet sekund.

3. Taipei 101

Desátý nejvyšší mrakodrap světa, který se nachází v tchajwanském hlavním městě Tchaj-peji, se pyšní množstvím rychlovýtahů. Je jich tam celkem 61 a dodala je společnost Toshiba a Kone. Nejrychlejší z nich váží 1600 kilogramů a pojme až 24 osob. Z přízemí do 91. patra budovy je vyveze rychlostí 60,6 kilometrů za hodinu.

2. Guangzhou CTF Finance Centre

Opět Čína. Celkem 530 metrů vysoký mrakodrap má 95 výtahů od japonské firmy Hitachi. Cestu mezi prvním a 95. patrem urazí za závratných 43 sekund a vyvinou přitom rychlost 71,9 kilometrů za hodinu. Brzdy těchto výtahů dokážou odolat teplotám až 300 stupňů Celsia.

1. Shanghai Tower

Druhá nejvyšší stavba světa a nejvyšší čínský mrakodrap Shanghai Tower nabízí návštěvníkům zážitek v podobě nejrychlejšího výtahu na světě. V celé budově jich je 97 a pocházejí opět od japonské firmy Mitsubishi. Tři z nich, které návštěvníky vyváží do observatoře, dosahují rychlosti až 73,8 kilometrů za hodinu, takže urazí asi 18 metrů za vteřinu.

Podívejte se na cestu v nejrychlejším výtahu světa: