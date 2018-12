Jihokorejská skupina koupila budovu Florenc Office Center od fondu ZDP za 1,3 miliardy | E15.cz

Kancelářskou budovu Florenc Office Center v Praze získala za 58 milionů dolarů (1,3 miliardy korun) jihokorejská finanční skupina Shinan Investment Corporation. Objekt, ve kterém sídlí česká divize poradenské společnosti KPMG, korejská firma získala od ZDP realitního fondu. Napsal to server IHNED.cz .

Budovu, která stojí nedaleko autobusového nádraží na Florenci, dosavadní majitel vlastnil od roku 2014. Nabízí 11 tisíc metrů čtverečních administrativních ploch v deseti nadzemních podlažích. Ve třech podzemních podlažích je téměř 170 parkovacích míst. Objekt postavila v roce 2003 společnost AIG Lincoln.

Jihokorejská skupina podle serveru uvedla, že ji budova zaujala hned z několika důvodů. Poukázala na to, že hodnota nemovitostí v Praze v posledních letech výrazně rostla. Rozhodující bylo podle vedení finanční skupiny také to, že v budově sídlí právě KPMG, která před časem prodloužila svou nájemní smlouvu do roku 2028.

Skupina Shinan Investment Corporation očekává, že jí bude budova přinášet stabilní příjem z nájmu. Do nemovitosti zřejmě nebude muset v dohledné době příliš investovat. Interiéry Florenc Office Center totiž prošly před rokem rozsáhlou rekonstrukcí, píše IHNED.cz.